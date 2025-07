Laupäeval võib tulla vihma ja äikest

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest ning mitmel pool tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal aga puhanguline. Sooja on öösel 14 kuni 20 kraadi.

Hommikul on nii selget taevast kui ka pilvi, millest mõnes üksikus kohas võib hoovihmagi tulla. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning õhusooja on 17 kuni 22 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal muutub sadu laialdasemaks ning esineb äikest. Rannikul võib paiguti udugi olla. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis, kuid äikese ajal esineb ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 24 kuni 29 kraadi, kuid sajupilvede all ja kohati rannikul jääb vaid 20 kraadi juurde.

Õhtu tuleb muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on veel mõnusalt 19 kuni 24 kraadi.