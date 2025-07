Kambodža ja Tai nõustusid relvarahu arutama

Tai ja Kambodža teatasid pärast seda, kui USA president Donald Trump pidas mõlema riigi juhiga telefonikõne, et on avatud läbirääkimistele relvarahu üle oma piirikonfliktides.

Kambodža on valmis arutama relvarahu peatamaks piirikonflikti Taiga, ütles peaminister Hun Manet pühapäeval, tervitades Trumpi püüdlusi sellel suunal.

Hun Manet ütles, et tema välisminister räägib oma USA kolleegi Marco Rubioga, et koordineerida Bangkokiga. Ta hoiatas samas Taid igasugusest kokkuleppest taganemise eest.

Tai ja Kambodža jätkasid samas neljandat päeva üksteise pihta suurtükkidest tulistamist, teatas Kambodža kaitseministeerium.

AFP ajakirjanikud kuulsid umbes 20 kilomeetri kaugusel piirist asuvas Samraongi linnas pühapäeva koidikul regulaarset suurtükitule kõminat.

Kambodža kaitseministeeriumi kõneisiku sõnul algasid uued relvakokkupõrked vaidlusaluste templite lähedal kell 4.50 hommikul.

Tai ja Kambodža piiril toimuvates lahingutes on hukkunud vähemalt 33 inimest, kellest enamik on tsiviilisikud, kümned on saanud vigastada. Kinnitatud hukkunute arv on nüüdseks ületanud varasemad kokkupõrkeid aastatel 2008 ja 2011.

Konflikt on seotud sajandivanuse vaidlusega kahe iidse hindu templi pärast, mida mõlemad riigid enda omaks peavad.

Oma sotsiaalmeedia kontodele postitatud sõnumites ütles Trump, et relvarahu on tingimuseks mis tahes kokkulepetele, millega alandatakse kõrgeid kaubandustolle, mida tema administratsioon on ähvardanud mõlemale riigile kehtestada. Nii Kambodža kui ka Tai soovivad langetada eelseisvat 36 protsendi suurust "vastastikust" tollimaksumäära.

"Mõlemad osapooled otsivad viivitamatut relvarahu ja rahu," kirjutas Trump. "Samuti soovivad nad naasta Ameerika Ühendriikidega "kaubanduslaua" taha, mida meie arvates on sobimatu teha enne, kui võitlus LÕPEB."

Tai välisministeerium kinnitas Trumpi kõnet peaministri kohusetäitja Phumtham Wechayachaiga. "Tai sooviks aga näha Kambodža poolelt siirast kavatsust," teatas ministeerium. Ministeerium kordas oma üleskutset kahepoolseteks läbirääkimisteks.

Kambodža peaminister Hun Manet ütles, et nõustus Trumpiga vestledes "viivitamatu ja tingimusteta" relvarahuga. Ta lisas, et andis oma välisministrile ülesandeks pidada läbirääkimisi USA välisministri Marco Rubioga, et ta saaks kahe poole vahelisi tegevusi koordineerida.