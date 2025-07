Esmaspäeval tuleb kuni 28 kraadi sooja

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja tekib udu. Tuul puhub valdavalt idakaarest 1 kuni 7 meetrit sekundis ning õhusooja on lausa 15 kuni 20 kraadi.

Hommikul sajab hoovihma veel vaid üksikuis paigus ent kohati on ikka udu. Puhub nõrk idakaare tuul ning õhutemperatuur on 17 kuni 21 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik ning kohati sajab hoovihma. Õhtupoolikul jõuab Liivi lahele ja Lõuna-Eestisse tihedam sajuala, mis liigub põhja poole, on ka äikest. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, kuid äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 22 kuni 28 kraadi, kuid saju jõudmisel langeb 20 kraadi lähedale.

Õhtul on taevas muutlik, sajab hoovihma ning kohati on äikest. Tuul puhub idakaarest 4 kuni 10, Liivi lahe ümbruses iiliti 13 meetrit sekundis, kuid äikese ajal esineb ka tugevamaid tuuleiile. Sooja on õhtul 20 kuni 24 kraadi.