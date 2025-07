Restoranipidajate sõnul sügisel hinnatõusust pääsu pole

Juulist tõusnud käibemaks on paljud kaubad ja teenused kulukamaks teinud. Toitlustuskohad püüavad poole hooaja pealt mitte hindu tõsta, ent tõdevad, et kliendid on üldise hinnatõusu foonil hinnatundlikumaks muutunud küll.

Restoranipidajad ütlevad, et inimesed on maksu- ja hinnatõusude peale muutunud hinnatundlikumaks. Ent veelgi enam on nad ilmatundlikud. Terrassid Haapsalus valguvad inimesi täis alles siis, kui päike pilve tagant välja tuleb, vihma korral aga on kohta küll.

"Meil oli juuni väga hirmutavalt madalseisus. Pole olnudki viimase kolme aasta jooksul sellist langust, kui oli selle aasta juunis. Ja täna ma julgen, pärast juuli lõppu jõudmist, panna selle puhtalt ilma teemaks. Nagu põllumehed oleme," ütles Demorestorani juht Kaire Raba.

Kuurortlinnas Haapsalus nii lõunasöögibistrood kui ka peenemat restorani pidav Kaire Raba ütleb, et klient hoiab eeskätt kokku lõunasöögi arvelt, restoranis aga ikka käiakse. Ja tänavune juuli on olnud nende kolme tegutsemisaasta jooksul seni parim.

"Bistroos on see näha. Mitte, et kliendiarv oleks langenud, aga võib-olla see toiduvaliku otsuse suhtes, et esimene asi, mida alati ära jäetakse, on siis võib-olla magustoit," lausus Raba.

"Aga siin restoranis keskmine ost on väikese sammu tõusnud ja kliendiarv on ka tõusnud. Hellitatakse magustoiduga, lubatakse head veini, ära ei öelda ka väikesest šampanjast, kui on midagi tähistada. Siin me ei tunneta seda täna," lisas ta.

Poole hooaja pealt pole Demorestoran hindu tõstnud, aga vastu talve pole sellest ilmselt pääsu. Raba ise tunnetab hinnatõusu just restoranile kaupa tellides. Ka kallima otsa toorme nagu valge kala või homaari on ta klientuuri hinnatundlikkuse tõttu pidanud vastutahtsi soodsama vastu vahetama.

"Ma ei müüks ise iial restoranis seašnitslit. Täna ta meil on ja ta on meil kõige müüvam toode. Ma ei teeks restoranis kanakintsulihast sööke. Aga täna ta müüb," ütles Raba.

Haapsalu üks tuntumaid restorane Hapsal Dietrich klientuuri vähesuse üle kurta ei saa. Kunded tahavad end puhkuse ajal ikka hea ja paremaga poputada. Ka nemad pole poole hooaja pealt hindu tõstnud.

"Koogitüki saab 7.90-ga. Meil on väga suured koogitükid. Õnneks suvel pole üldse vahet. Ikka rahvast on ikka hommikust õhtuni. Kuni sulgemiseni ikkagi," lausus Hapsal Dietrichi juhataja Jessica Jostmann.

Suvituslinna restoranid võivad suvel ju puhkajate najal õitseda, ent siis saab enamasti pidu läbi.

"Talved on sellistes väikestes linnades kindlasti ettevõtluses päris keerulised," märkis Jostmann.

Kaire Raba ütles, et tema kardab augustikuud. "Ma ei tea, kui turist lahkuma hakkab ja ilmad jälle lähevad, kuidas oma inimene käituma hakkab," sõnas Raba.

Pealinnas on klientuur aasta jooksul stabiilsem. Kadrioru serval restorani Salt pidav Tiina Kõresoo ütleb, et külastajaid käib ikka sama palju kui enne, ent kokku hoitakse just tellimuste mahu pealt. Ka lapsed jäetakse üha sagedamini koju.

"Eesti inimene on alati leplik. Ei võeta nii palju erinevaid toite, vaid katsutakse siis üks toit võib-olla võtta. Ja samamoodi üks klaas jooki sinna kõrvale. Enam ei võeta pudelit šampanjat, vaid võetakse klaasikene veini võib-olla siis toidu kõrvale," ütles Kõresoo.

Kui välja arvata päevapraed, pole Salt suve keskel hindu tõstnud, ent sügisel pole sellest siiski pääsu.

"Kuna kõik meie tarnijad on saatnud oma uued hinnakirjad ja seal ei ole mitte kaks protsenti tõusu, vaid seal on kindlasti rohkem, neli kuni kuus vähemalt," rääkis Kõresoo.