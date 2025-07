Trump ähvardas karistada Venemaad ja nafta hind võttis suuna üles

USA president Donald Trump ähvardab Venemaad väga karmide tollimaksudega ning teatas teisipäeval, et Moskval on aega kümme päeva sõda lõpetada. Uudisteagentuur Reuters teatas, et pärast Trumpi teadaannet kerkis nafta hind ligi kolm protsenti.

Trump andis Venemaale rahulepingu sõlmimiseks esmalt 50 päeva aega. Trump on aga Putinis üha enam pettunud ning toob nüüd enda seatud tähtaega järjest lähemale. Teisipäeval teataski USA president, et Venemaal on nüüd aega kümme päeva.

Nafta hind kerkis pärast viimast Trumpi ähvardust 3,53 protsenti ning kolmapäeva hommikul oli rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind 72,46 dollarit barreli kohta.

Trump on juba hoiatanud, et kui rahulepet ei saavutata, kehtestab ta Venemaa kaubanduspartneritele tollid.

Venemaa on üks maailma suurimaid naftaeksportijaid ning asendanud Euroopa turu Hiina, India ja teiste riikidega. Teisipäeval ütles ka USA rahandusminister Scott Bessent, et andis Hiina ametnikele teada, et Peking võib silmitsi seista kõrgemate tollidega, kui Peking jätkab Vene nafta ostmist.

Hiljuti sõlmisid USA ja EL veel ka kaubanduslepingu ning investorid eeldavad, et maailma kaks suurimat majandusjõudu suutsid kaubandussõda vältida.

"Kaubanduslepingute ümber on kindlasti teatud optimismi. See pole ideaalne, eriti eurooplaste jaoks, aga see on parem, mis oleks võinud olla," ütles finantsfirma Mizuho tippjuht Bob Yawger.