USA plaanib koostöös Iisraeliga avada Gazas uusi toidujagamiskeskusi

President Donald Trump teatas teisipäeval, et USA kavatseb koostöös Iisraeliga avada Gazas uusi toidujagamiskeskusi, et lahendada süvenevat humanitaarkriisi.

USA president Donald Trump ütles ajakirjanikele Air Force One'i pardal Šotimaalt naastes, et Iisrael hakkab juhtima uusi toidukeskusi, et tagada jaotuse nõuetekohane toimimine. Trump ja USA ametnikud pole aga uue plaani kohta rohkem teavet jaganud.

Viimase kahe kuuga on tõsist nälga kannatavate majapidamiste hulk Gaza sektoris kahekordistunud.

"Gaza sektoris seisavad naised ja tüdrukud võimatu valiku ees. Kas nälgida varjupaikades surnuks või minna välja toitu ja vett otsima, riskides samuti surmaga," sõnas ÜRO naiste õiguste agentuuri juht Sofia Calltorp.

Videod nälgivatest Palestiina lastest on tekitanud aina kasvavat pahameelt, sealhulgas Iisraeli enda kodanike hulgas. Samas kordavad riigi juhid järjekindlalt, et mingisugust nälga Gazas ei ole. Nad on süüdistanud äärmusrühmitust Hamas süstemaatilises varude varastamises, kuigi USA valitsuse raporti järgi ei ole selle kohta kindlaid tõendeid.

"Mingisugust näljapoliitikat Gazas pole. Mingisugust nälga Gazas pole. Vahendasime humanitaarabi Gazasse kogu sõja ajal. Muidu Gaza elanikke polekski," ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.

Jordaania ja Araabia Ühendemiraadid heitsid Gazasse 25 tonni abipakke

Iisraeli suurim liitlane USA selle väitega aga ei nõustu. President Donald Trumpi sõnul kavatseb ta anda rohkem abi toidujagamiskeskuste loomiseks.

"Suudame päästa palju inimesi. Osa neid lapsi on... See on tõsine nälgimine. Ma näen seda ja seda ei saa teeselda. Seega kavatseme olla veelgi rohkem seotud," lausus Trump.