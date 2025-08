Eesti metsa tagavara on hakanud stabiliseeruma, selgus keskkonnaagentuuri statistilisest metsainventuurist (SMI). Eestimaa looduse fondi sõnul näitab inventuur, et Eestis raiutakse metsa ülearu palju.

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala sõnas, et kuigi pikas perspektiivis on Eesti metsades juurdekasv ja raie enam-vähem tasakaalus, siis kümne aasta lõikes on raiutud metsa rohkem, kui seda on juurde kasvanud.

Ala rääkis, et märgatavalt on suurenenud väga noorte ja vanade metsade osakaal. Kui varem teati, et majandatavaid metsi on Eestis umbes 68 protsenti, siis SMI tulemuste järgi on selliseid metsi 70 protsenti. Ala lisas, et sel korral tehti inventuuri tarbeks ridamisi täpsustusi, mis piirangud ikkagi metsamajandamist välistavad.

"Võime öelda, et nende piirangute ülevaatamisega ei ole kindlasti ära kadunud mõni kaitseala või raietegevust nüüd rangelt kaitstud metsas tehakse – ei kindlasti mitte," kinnitas keskkonnaagentuuri direktor.

Ala lisas, et erinevus protsentide vahel tuleneb sellest, et kaldakaitsevöönd kuulub nüüd majandatava metsa hulka, sest selle piirangud ei välista ikkagi metsamajandust.

Eestimaa looduse fondi metsaekspert Eliisa Pass rääkis, et SMI tulemustes selgus, et metsi raiutakse jätkuvalt üle. Seejuures on tema arvates murettekitav, et Eesti metsad noorenevad. Passi sõnul võis aga eeldada, et andmetes mingisugused muudatused tehakse, sest valitsus andis suunise, et 70 protsenti metsast peaks olema majandatav.

"See, et kaldakaitsevööndi metsad arvati nüüd majandusmetsade hulka ja seetõttu nüüd saadi 70 protsenti, see on kindlasti natukene meelevaldne. Vajaks põhjalikumat ülevaatamist ja süvenemist, kuidas selline number nüüd nii järsku saadi," ütles Pass.

SMI kõrval uuris keskkonnaagentuur ka riiklike metsandusandmete usaldusväärsust. Uuringust selgus, et raieinfot võiks olla rohkem.

Keskkonnaagentuuri arendusjuht Krisela Uussaar sõnas, et alates 2026. aasta kevadest on kaugseirega võimalik koguda operatiivsemalt infot lageraiete kohta.

"See tähendab, et me hakkame kasutama erinevates menetluse ja järelevalve toimingutes, aga jagama ka avalikkusega infot toimunud lageraietest, mis on tuvastatud kaugseire abil," lausus Uussaar.

Pass lisas, et metsaandmete läbipaistvus on igati positiivne, kuid üleraiumise tõttu see siiski ei paranda metsade olukorda. 2024. aastal oli raiemaht hinnanguliselt ligi 11 miljonit tihumeetrit.