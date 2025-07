Nädalalõpp kosutab jahedama ilma ja vihmaga

Reede öö tuleb vahelduva pilvisusega. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Kohati on võimalik ka rahe ning paiguti tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja Liivi lahe ümbruses loode- ja läänetuul iiliti 12 m/s. Äikese ajal on ka tugevaid puhanguid. Õhusooja on 15 kuni 20 kraadi.

Hommik tuleb pilvine, kuid esineb ka selgimisi. Saartel sajab hoovihma ja võib olla äikest. Mandril on sajuhooge kohati, kuid paiguti püsib uduvine. Tuul puhub valdavalt idakaarest 2-8, saartel ja Liivi lahe ümbruses loodest ja läänest iiliti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 15 kuni 21 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 3-9, saartel ja Liivi lahe ümbruses lääne- ja loodetuul iiliti 15 m/s. Äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Sooja on päeval 19 kuni 25, sajupilvede all 14 kuni 18 kraadi.

Õhtu tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma ja on äikest. Puhub valdavalt edelatuul 2-8, saarte rannikul iiliti 11 m/s, kuid äikese ajal esineb ka tugevamaid puhanguid. Termomeetri näit jääb vahemikku 16 kuni 20 kraadi.

Nädalavahetus tuleb veidi rahulikum. Pilvisus on vähene ja vahelduv, tuul nõrk ning hoovihma sajab vaid kohati. Sooja on laupäeval keskmiselt 23, pühapäeval 24 kraadi.

Uue nädala alguses lisandub taevalaotusesse pilvi. Huuvihma on oodata juba laialdasemalt ning võimalik on ka äike. Sooja on esmaspäeval keskmiselt 26 ning teisipäeval 24 kraadi.