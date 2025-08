Enamik erakondi on jätnud liikmetele valimisliitudes kandideerimise lahti

Ainsa erakonnana ei luba oma liikmetel valimislitudes kandeerida EKRE ja läheb välja oma erakonna nime all

"EKRE on väga selgelt kindla maailmavaatelise kuvandiga erakond. Ankurinimesed teavad seda, et me oleme võitluslik ja seisame oma seisukohtade eest. Ma arvan, et oma nime alt me saame seda kõige paremini kommunikeerida. Meie ei poe peitu või varju valimisliitudesse," ütles EKRE aseesimees Siim Pohlak.

Isamaa, Reformierakond ja Keskerakond lubavad oma liikmetel valimisliitudes küll kandideerida, kuid seda vaid erandkorras.

"Aga need on individuaalsed ja eraldi kokkulepped olnud, kui oleme näinud, et võimalust ei ole. Samas me pooldame alati, et ka inimene, kes tuleb valimiskasti juurde, saaks aru, mis ilmavaadet ta toetab," ütles Isamaa aseesimees Riina Solman.

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov ütles, et esmatähtsad on oma erakonna nimekirjad. "Eks see on pigem nagu käsitöö, et vastavalt piirkonnale, tavadele ja olukorrale. Võib-olla ei ole selles piirkonnas erakonna nimekirja algselt olnud ja tehakse katse valimisliiduga," ütles ta.

"Väiksemates piirkondades, kus on võib-olla keerulisem nagu igal erakonnal, kui seal ei ole olukord selline, et paneksime erakonna nimekirja välja, siis erakonna liikmed võivad olla valimisliitudes," ütles Keskerakonna liige Jaak Madison.

Valimisliitudes kandideerimisse suhtuvad teistest parlamendierakondadest positiivsemalt Eesti 200 ja sotsid. Eesti 200 jaoks on oluline, et valimisliit esindab samu väärtusi, mis Eesti 200

"Väiksemates omavalitsustes me kindlasti toetame oma poliitikuid, kes pürgivad volikogudesse. See on alati hea, kui meie inimesed on volikogus sees ühe tubli ja tragi valimisliidu nimekirjas," lausus Eesti 200 aseesimees Aleksei Jašin.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütleb, et oluline on erakonna ideede levik ja neid võivad levitada ka valimisliidud. Tema sõnul panevad sotsid ka ise valimisliite kokku.

"Põhjus ei ole erakonnas, vaid kohalikes oludes, selles, et kas tuntakse, et inimesi on piisavalt või küsimus on konkurentsiolukorras. Või on selles, et teistest erakondadest tuleb ka enda valimisliitu mõni inimene haarata. Strateegiad on erinevad, aga põhiraskust kannavad tavaliselt sotsiaaldemokraadid nendes valimisliitudes," rääkis Läänemets.

Eelmistel kohalike valimistel, 2021. aastal võttis valimistest osa 136 valimisliitu.