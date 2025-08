Hamas avaldas video hauda kaevavast Iisraeli pantvangist

Hamas on viimastel päevadel avaldanud videolõike Gazas hoitavatest Iisraeli pantvangidest. Ühes hiljuti avaldatud videolõigus on näha, kuidas Evyatar David kaevab endale hauda, ta näeb välja nõrk ja alatoidetud, vahendas The Wall Street Journal.

The family of Israeli hostage Evyatar David approved the publication of a Friday Hamas video in which he appears, weak, frail, and emaciated.https://t.co/59b8EMDjG0 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 2, 2025

David ja veel üks pantvang, 21- aastane Rom Braslavski, paluvad enda vabastamist. Nad hoiatavad veel, et nende surm on lähedal. Samuti kritiseerisid nad Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut.

Samal ajal süveneb Gazas humanitaarkriis. Hamas ise teatas, et Iisraeli pantvangid ei saa mingeid erisoodustusi neile antava toidu osas võrreldes ülejäänud Gaza elanikkonnaga.

Lääneriigid mõistsid hukka Hamasi avaldatud videod Gazas hoitavatest Iisraeli pantvangidest. Videote avaldamine on tekitanud ka Iisraelis suurt pahameelt, riigis nõutakse üha valjumalt pantvangide vabastamise kokkulepet.

Rom Braslavski isa Ofir Braslavski pöördus laupäeva õhtul Tel Avivis toimunud meeleavaldusel Netanyahu poole.

"Kaks päeva tagasi nägin oma poega, ma ei tundnud teda ära. Minu Rom on näljas, ta on haige, füüsiliselt ja vaimselt murtud. Pöördun teie poole, härra peaminister: aitab küll!" teatas Ofir Braslavski.

Iisraeli ametnike kinnitusel püüab Hamas rakendada psühholoogilist terrorit pantvangide perede ja kogu ühiskonna vastu. Hamas püüab veel ära kasutada rahvusvahelist pahameelt Iisraeli vastu, mis on seotud Gaza humanitaarkriisiga.

"See on osa väga kalkuleeritud poliitikast," ütles Iisraeli sõjaväeluure endine tippjuht Michael Milshtein.

Hamas kinnitas laupäeval, et ei täida Iisraeli nõudmisi. Lisaks nõudis Hamas Palestiina riigi loomist, mille pealinnaks on Jeruusalemm.

Iisraellased leiavad, et hoolimata Gaza toidupuudusest on Hamasil endal piisavalt toitu ning nad näljutavad pantvange tahtlikult. Kaks endist pantvangi, keda hoiti Davidiga samas tunnelis, ütlesid, et nad tundsid pidevalt toidu lõhna.

"Nad näljutavad teda tahtlikult ja süstemaatiliselt, kasutades tema kannatusi oma julma propaganda tööriistana," ütles Evyatari vend Ilay David Tel Avivis toimunud meeleavaldusel.