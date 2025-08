Üldapteekide käive kasvas aastaga kümnendiku, selget pilti on raske saada

Üldapteekide käive Eestis kasvas möödunud aastal eelnevaga võrreldes kümnendiku võrra. Eraldiseisvalt tegutsevatele apteekidele frantsiisiteenust pakkuvate apteegikettide käekäike ei saa üks ühele võrrelda, küll aga on kasvanud ka frantsiisipakkujate käibed.

Viie aasta eest jõustunud apteegireformi järel kaotasid ravimite hulgimüüjad õiguse omada apteeke ning apteegid liikusid formaalselt proviisorite omandusse. Varasemad ketiapteegid on sellest ajast tegutsenud frantsiisilepingute alusel.

Kui esialgu kardeti apteegituru kokku kuivamist, siis praegu tegutseb apteeke sama palju kui apteegireformi järel ehk 474 üldapteeki ning 24 haiglaapteeki ja üks veterinaarapteek.

Apteegikettide jaoks tähendab aga iga apteek eraldiseisvat ettevõtet, millega on sõlmitud frantsiisileping. Seetõttu on ka keeruline saada ülevaadet apteegikettide käekäigust.

Apteegikettide kogukäibeid ei ole sisuliselt võimalik analüüsida, kuna sadade asukohtadega keti esindajad on kõik eraldiseisvad ettevõtted erinevate omanikega. Ehk äriregistri avamisel tuleb sadadest apteekidest igaühe majandusaasta aruannet vaadata eraldi.

Frantsiisilepinguga pakuvad ettevõtted apteekidele erinevaid teenuseid, peamiselt on fookuses ühtne visuaal, kliendiprogramm ning ka tööjõurent.

Andmeid ravimituru käibe kohta kogub ravimiamet, mille kohaselt kasvas üldapteekide kogukäive mullu eelneva aastaga võrreldes 10 protsenti, ulatudes 594 miljoni euroni.

Sellest 362 miljonit eurot moodustas retseptiravimite käive, kasvades aastaga 14 protsenti. 75 miljonit eurot üldapteekide käibest moodustas käsimüügiravimite käive ning 154 miljonit eurot muude kaupade käive.

Frantsiisiandjad pakuvad apteekidele nii turundust kui ka tööjõurenti

Kui vaadata frantsiisiandjate majandusaasta aruandeid, ei saa ka otseselt välja tuua, kes ja kui palju frantsiisiärist teenis. Nimelt pakuvad nad kõik erinevaid teenuseid ega too eraldi välja just apteekidele teenuse pakkumisest teenitud tulu.

Näiteks Tamro Eestile kuuluva Benu kaubamärgi all tegutseb Eestis ligikaudu 140 apteeki.

Ettevõte märgib kodulehel, et partnerapteegid töötavad küll erineva nime all, kuid koostöö toimub tootevalikute, turundustegevuste ja heade tavade järgimise osas.

Benu apteekide frantsiisijuhi Rainer Kasevälja sõnul tähendab kaubamärgi ühtne kontseptsioon klienditeeninduse standardi, kliendikaardi, turunduskampaaniate ja pakkumiste tagamist.

"Sõltuvalt koostöövormist on teenuste loetelu erinev, kuid peamistest teenustest pakume oma koostööpartneritele koolitusi, personalihalduse-, IT-, turundus- ning raamatupidamisteenust," rääkis Kaseväli.

Tamro Eesti majandusaasta aruandest frantsiisidega seotud kulusid ja tulusid otseselt välja lugeda ei saa, sest peamine tegevusala on ravimite hulgimüük, samuti sisaldab kogu käive müüki väljaspoole Eestit. Turundus- ja brändiedendusteenuse käive oli aruande kohaselt 2,5 miljonit eurot.

Frantsiisiandjad näevad tugiteenuste pakkumist apteekrite ressursi vabastamisena

Euroapteek pakub frantsiisipartneritele kaubamärgi kasutusõigust, turundusteenust, ruumide ja tööjõu renti. Ettevõtte tugiteenuse käive kasvas mullu aastaga 8,4 protsenti 13,1 miljoni euroni ning puhaskasum 1,2 miljoni euroni. Aasta varem oli ettevõtte kahjum 121 000 eurot.

Tööjõurent moodustas 49 protsenti Euroapteegi müügitulust, intellektuaalomandi rent 44 protsenti, neli protsenti kinnisvara üürileandmeine ning ülejäänu oli muud abistavad tegevused.

Südameapteegi kaubamärki kandvaid apteeke on 79. Apteegireformi järel müüdi apteekide äritegevus proviisoritele kuuluvatele ettevõtetele, mis jätkavad apteegiteenuse osutamist Pharma Holdingu ja proviisorettevõtte vahel sõlmitud frantsiisilepingu alusel.

"Südameapteegi kaubamärki kandvate apteekide üleselt on apteegitegevus ja teenuse osutamine toetatud tugiteenustega, mis on vajalik apteegiteenuse toimimiseks, et proviisor-omanikud, apteekide juhatajad ning apteekrid saaksid keskenduda patsientide nõustamisele," ütles Südameapteegi frantsiisiettevõtte Pharma Holding OÜ juhatuse esimees ja omanik Risto Laur.

Mullu oli ettevõtte müügikäive 6,1 miljonit eurot, kasvades aastaga seitse protsenti.

Apotheka frantsiisi haldava Magnumi aruandeaasta lõppeb aprilliga, mistõttu on ettevõtte majandusaasta aruande esitamist oodata sügisel. Viimati moodustas intellektuaalomandi rent ettevõtte müügitulust viis protsenti.