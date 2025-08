Parempoolsed valisid Tallinna linnapeakandidaadiks Lavly Perlingu

Erakonna Parempoolsed Tallinna esinumber on oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel on erakonna juht Lavly Perling.

Perling ütles, et Tallinnas on seisak, sest võimuliit ja opositsioon tegelevad lärmaka sisekaemusega, linna elanike vaates ei liigu aga midagi.

"See olukord muserdab kogu Eestit. Tallinn võiks olla Läänemere piirkonna kõige kiiremini kasvav ja ettevõtlikum pealinn, aga tänased erakonnad ei ole seda suutnud. Ei ole mõtteid, ei ole võimekust ega ka tahet," lausus ta.

Perling lisas, et suurte lootuste saatel võimule tulnud nelikliit ei ole toonud lubatud muutust.

"Tänased valitsejad lubavad veel rohkem tasuta asju kui Keskerakond, nad on julgelt valmis sisuliselt hääli ostma, valijale tema enda rahaga kosja minema. Praegu antakse Tallinna valijatele lubadusi, mille täitmiseks meil tegelikult raha ei ole," ütles Perling.

Perling pole sugugi ainuke erakonnajuht, kes Tallinnas erakonna esinumbrina kandideerib: Isamaa teatas teisipäeval, et nende esinumber on pealinnas Urmas Reinsalu; Keskerakonnal on esinumbriks Mihhail Kõlvart. EKRE nimekirja eesotsas on samuti erakonna juht Martin Helme.