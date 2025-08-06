X!

Soomes plaanib teha täiendavaid kärpeid 900 miljoni euro ulatuses

Välismaa
Foto: SCANPIX/ZUMApress.com/Wiktor Dabkowski
Välismaa

Soome rahandusminister Riikka Purra on pakkunud välja uue kärpekava, mille kohaselt tuleb 2027. aastani kärpida veel miljard eurot. Kärpida kavatsetakse muuhulgas arengukoostööd, toetusi kirikutele ja kogudustele, ettevõtlustoetusi ja teadusraha.

Soome rahandusminister Riikka Purra pakub 2026. aasta eelarves välja täiendavaid kärpeid 900 miljoni euro ulatuses. Korrigeerimine, mis viiakse lõpule 2027. aastaks, tõuseb eeldatavalt kokku miljardi euroni.

"Pole kahtlustki, et Soome saab hakkama ja me pöörame majanduse uuesti tõusule, kuid hiljemalt praegu loodan, et kõigil on sama arusaamine sellest, et see tõepoolest eeldab ka raskeid meetmeid, ka tulevastelt valitsustelt. Meie eesmärk on riigivõla stabiliseerimine ja see eeldab üle kümne miljardi euro meetmete kogusummat sel valitsusperioodil ja nii rahvastiku vananemise, riigikaitse, julgeoleku ja muuga seotud kulutused tähendavad,et järgmistel valitsusperioodidel tuleb sama tööd tingimata jätkata," lausus Purra.

Purra rõhutas, et tegu on ainuüksi kärbetega ning ei soovi maksutõuse.

Rahandusminister tegi ettepaneku kärpida nn teisejärgulisi riiklikke kulusid.

Kärbitavate valdkondade hulka kuuluksid arengukoostööd, organisatsioonide toetused, haridus- ja kultuuriministeeriumi riiklikud toetused kunsti-, kultuuri- ja spordirajatistele, tasuta õppetöö, integratsioon ja immigratsioon, ettevõtlustoetused ja palju muud.

Ühtlasi tegi Purra ettepaneku kaotada pagulaskvoot. Hetkel on seatud vastuvõetavate kvoodipagulaste arvuks 500 inimest.

Lisaks on Purra kärbete plaanis ka ettepanek lõpetada Soome haridusameti tegevus alates 2027. aasta algusest. Haridusameti ülesanded antaks üle haridus- ja kultuuriministeeriumile.

Rahandusminister pakub järgmiseks aastaks riigieelarve kulutusteks 89,6 miljardit eurot. Lõplik summa on paar sada miljonit eurot väiksem kui sel aastal, võrreldes kevadiste numbritega, mis sisaldavad teist lisaeelarvet.

Uut võlga on 2026. aastal vaja oluliselt vähem kui sel aastal. See on osaliselt seletatav asjaoluga, et riik kannab eelarvesse üle 2,3 miljardit eurot riigi eluasemefondi ülejäänud vahenditest.

Järgmiseks aastaks on eelarvesse planeeritud 7,6 miljardit eurot uut võlga ja sel aastal on kevadiste arvutuste põhjal vajadus 13,2 miljardit eurot.

Ilma eluasemefondi tuludeta oleks eelarves 9,9 miljardi euro suurune puudujääk.

Rahandusminister Riikka Purra ütles, et tema ettepanek põhineb valitsuse võlakoormuse stabiliseerimisel valimisperioodi lõpuks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Yle, Helsingin Sanomat

MIcrosoft Edge logo