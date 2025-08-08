Oluline reedel, 8. augustil kell 6.30:

- Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda;

- Trumpi sõnul ei nõuta Putinilt enne kõnelusi Zelenskiga kohtumist;

- Sõrskõi: olukord Pokrovskis on raske.

Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda

Venemaa ründas ööl vastu reedet Kiievi oblastit droonidega, agressorriigi rünnaku alla jäi ka sadamalinn Odessa.

Kiievi oblastis jäi Vene rünnaku alla Butša piirkond. Rünnaku tagajärjel puhkesid piirkonnas tulekahjud ning vähemalt kolm inimest sai vigastada. Ka Odessas kõlas Vene rünnakute tõttu õhuhäire ning linnas oli kuulda plahvatusi, vahendas Ukrainska Pravda.

Trumpi sõnul ei nõuta Putinilt enne kõnelusi Zelenskiga kohtumist

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et kohtub Vladimir Putiniga ka siis, kui Vene liider ei ole enne maha istunud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

"Ei, ta ei pea, ei," ütles Trump vastates ajakirjanike küsimusele, kas Putinilt nõutakse esmalt Zelenskiga kohtumist.

"Nad tahavad minuga kohtuda ja ma teen kõik endast oleneva, et tapmine lõpetada," rääkis Trump.

Putin ütles varem päeval, et tema eelseisev tippkohtumine USA presidendi Donald Trumpiga võib aset leida Araabia Ühendemiraatides.

"Meil on palju sõpru, kes on valmis aitama meil selliseid sündmuseid korraldada. Üks meie sõpradest on Araabia Ühendemiraatide president," ütles Putin kohtumisel AÜE liidri Mohamed bin Zayed Al Nahyaniga.

Sõrskõi: olukord Pokrovskis on raske

Olukord Donetski oblastis asuvas Pokrovskis on tõeliselt raske, ütles neljapäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

Sõrskõi rääkis, et vaenlane on muutnud selles rindelõigus taktikat, vägede arvu ja kasutab soomustehnikat. Kuid Ukraina kaitsejõud hoiavad oma positsioone.

"Jah, olukord seal on raske. Tõeliselt raske. Aga me võtame kasutusele kõik meetmed, et hoida linna kontrolli all. Vaenlane kannab seal tohutuid kaotusi. Iga päev toimub seal suurim arv vaenlase rünnakuid. Mida ma oskan öelda? Meie relvajõud teevad kõik, et hoida nii Pokrovskit ja ka Pokrovski linnastut meie kontrolli all," rääkis Sõrskõi.