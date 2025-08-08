X!

Netanyahu sõnul hõivab Iisrael kogu Gaza sektori

Iisraelis nõutakse üha valjumalt pantvangide vabastamise kokkulepet ja sõja lõpetamist
Autor/allikas: SCANPIX/AP/Ariel Schalit
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas, et riik võtab Gaza sektori ajutiselt enda kontrolli alla, kuid ei hakka pikemas perspektiivis piirkonda valitsema. Netanyahu ja tema valitsuse otsus pälvis kriitikat nii välis- kui ka kodumaalt.

Netanyahu ütles, et Iisrael ei kavatse Gazat enda käes hoida ning annab hiljem territooriumi üle Araabia vägedele. Need väed tagaksid siis, et Gazas oleks tagatud elanike turvalisus ning piirkond ei kujutaks ohtu naaberriikidele.

"Me tahame vabastada end ja Gaza rahva Hamasi kohutavast terrorist," ütles Netanyahu telekanalile Fox News antud intervjuus. 

Iisraeli julgeolekukabinet kiitis heaks ka plaani võtta Gaza linn Iisraeli vägede kontrolli alla. Netanyahu ütles samuti hiljem, et armee valmistub võtma Gaza linna oma kontrolli alla. 

Netanyahu ei andnud täpsemaid üksikasju kavandatavate Iisraeli operatsioonide kohta. Asjaga kursis olevad ametnikud ütlesid aga ajalehele The Wall Street Journal, et operatsioon algab sadade tuhandete Gaza linnas elavate tsiviilisikute ümberpaigutamisega. Samuti luuakse humanitaarabi jagamiseks vajalik taristu. Seejärel liiguks Iisraeli armee edasi Gaza sektori keskosas asuvatesse piirkondadesse. 

Julgeolekuanalüütikute sõnul loodab Iisrael nii panna Hamasi suurema surve alla, et tuua terrorirühmitus tagasi läbirääkimiste laua taha. Hamas on juba teatanud, et Gaza ülevõtmine läheb okupatsioonivägedele kalliks maksma ning kutsus rahvusvahelist üldsust üles peatama Iisraeli tegevust. 

Samal ajal kaalub USA, et võtab Gazas humanitaarabi jagamisel suurema rolli. Gazas süveneb aga humanitaarkriis, abiorganisatsioonid hoiatavad massilise nälja eest. 

Iisraeli uued lahinguplaanid pälvivad kriitikat nii välis- kui ka kodumaalt. Suurbritannia peaminister Keir Starmer on lubanud, et tema riik tunnustab septembris Palestiinat, kui Iisrael ei astu samme humanitaarkatastroofi leevendamiseks Gaza sektoris. Ka mitmed teised lääneriigid on lubanud tunnustada Palestiina riiki. 

Ka paljud iisraellased leiavad, et riik peaks keskenduma eelkõige pantvangide vabastamisele ja relvarahu saavutamisele. 

"Gaza okupeerimine on väga halb mõte. Iisraeli rahvas pole sellest sõjast huvitatud," ütles Iisraeli  opositsiooniliider Yair Lapid. 

Toimetaja: Karl Kivil

