Fotod: PTA lükkas Nurme farmi sigade hukkamise edasi

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) juht Raimo Heinam ütles, et meeleavalduse mõjul lükkab amet sigade hukkamise edasi ja ootab ära sigade Aafrika katku kordusproovide tulemused. Hukkamisotsust seejuures ei muudeta, lisas Heinam.

"Lõplikku otsust ei ole. Tänane otsus on see, et võtame väikese aja ja ootame ära referentslabori tulemused Hispaaniast. Sellest tulemusest lähtuvalt teeme järgmised otsused," ütles Heinam.

"Sigade Aafrika katku puhul on nii, et ühe sea haigestumine ja selle tuvastamine võrdsustatakse terve farmi haigestumisega. Siin erandit teha ei saa. Aga tänane rahvaalgatus on kindlasti piisav ajend kaaluda ja teha täiendavaid otsuseid. Ka hetkeolukorras, kus Nurme farm on bioohutuse vaates eeskujulik ja haiguse levik väljapoole on vähetõenäoline, siis saame selle edasilükkamise teha," sõnas Heinam.

"Hukkamisotsust seejuures ei muudeta. Viiruse leid farmis on tõendatud, viirus püsib farmis ning tõenäosus teiste loomade nakatumiseks on olemas ning ei saa välistada viiruse levikut farmist väljapoole, eelkõige inimtegevuse tagajärjel," selgitas Heinam.

Labori tulemused saabuvad järgmise nädala esimeses pooles.

Viljandimaal asuva Nurme sigala juurde kogunes laupäeva hommikul sadakond meeleavaldajat. Reede õhtul oli neid veel poole vähem.

ERR-i korrespondent Olev Kenk, kes viibis kohapeal, ütles, et kohale on sõitnud ka mitmed EKRE ja ERK-i (Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid) logodega autod. "Asi on keeratud poliitiliseks," ütles Kenk.

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) peadirektor Raimo Heinam ja Nurme sigala omaniku Saimre Seakasvatuse OÜ juhatuse liige Mati Tuvi olid varem teinud üleskutse mitte koguneda Nurme farmi juurde.

Heinami sõnul on sigade Aafrika katku tõrje Viljandimaal vältimatu.

"Eesmärk on kaitsta kodumaist seakasvatust ja toidutootmissektorit. Teist alternatiivi viiruse tõrjeks kahjuks ei ole. Samuti puudub sellises olukorras põllumajandus- ja toiduametil teistsuguse otsuse langetamise õigus. Ka ühe nakatunud sea avastamisel kõik samas farmis olevad sead loetakse võimalikeks viiruse kandjateks, sest viirus säilib nakatumisvõimelisena roojas, pinnases, puit-, metall-, kivipindadel isegi pool aastat ning soodsatel tingimustel suisa 18 kuud," lausus Heinam.

Tuvi ütles, et mõistab tauditõrje tegevuste vajalikkust ning ettevõte teeb igakülgset koostööd PTA-ga. Samuti palus ta mitte koguneda ja takistada tauditõrjega seotud tegevust.

"Oleme varasemalt pakkunud PTA-le välja alternatiivlahenduse, et Nurme farmis pikendataks karantiini kahe nädala võrra ja vastavalt olukorrale otsustaks siis farmi saatuse. Aga kuna meile on selgitatud, et Euroopa Liidu seadusandlus sellist lahendust paraku ei võimalda, siis meie hukkamise osas takistusi ei tee ning toetame PTAd ja AS Vireeni tauditõrjega seotud tegevustes. Soovime farmi pärast taudi tõrjumist võimalikult kiiresti taasasustada, et oma tööd jätkata," lausus Tuvi.

Protestijad veetsid farmi juures kogu öö

Kristi Metsa Eestimaa loomakaitse liidust ütles reedel ERR-ile, et Nurme farmi juurde koguneti selleks, et päästa sead ebaõiglasest hukkamisest.

"Kahe nädala eest haigestus üks siga, kes on andnud ühe positiivse proovi ja hiljem on kahe nädala jooksul 27 pluss viis proovi veel tehtud, mis on olnud negatiivsed. Me soovime lihtsalt seda, et antakse võimalus sigalale nii-öelda oodata ära (proovide tulemused) Hispaania laborist. Me ei usalda lihtsalt neid Eesti laboreid kahjuks," lausus Metsa.

Metsa sõnul sai protesti organiseerimine alguse sotsiaalmeedias ning ka loomakaitse liit kutsus inimesi appi tulema.

"Mina isiklikult jään öö peale kindlasti ja minuga koos jääb ka päris palju inimesi ja inimesi tuleb tegelikult juurde," ütles ta. "Kahjuks on meile teada, et hommikul kell seitse alustatakse sigade tapmisega ehk siis ilmselt tulevad kohale siis põllumajandus- ja toiduameti ametnikud, AS Vireen, kes siis seda teostab."