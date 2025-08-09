Trump ja Putin kohtuvad järgmisel nädalal Alaskal

Trump tegi kauaoodatud teadaande sotsiaalmeedias pärast seda, kui ta ütles, et pooled, sealhulgas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, on lähedal relvarahu kokkuleppele, mis võiks lahendada kolm ja pool aastat kestnud konflikti ning mis võiks nõuda Ukrainalt märkimisväärse territooriumi loovutamist.

Reedel Valges Majas ajakirjanikele esinedes andis Trump mõista, et kokkulepe hõlmab maade vahetust.

"Mõlema poole hüvanguks toimub territooriumide vahetus," ütles vabariiklasest president.

Kreml kinnitas tippkohtumist hiljem veebiavalduses.

Putini abi Juri Ušakov ütles, et kaks juhti keskenduvad Ukraina kriisi pikaajalise rahumeelse lahenduse saavutamise võimaluste arutamisele.

"See on ilmselgelt keeruline protsess, kuid me osaleme selles aktiivselt ja energiliselt," ütles Ušakov.

Oma reede õhtul rahvale peetud pöördumises ütles Zelenski, et relvarahu on võimalik saavutada, kui Venemaale avaldatakse piisavat survet. Ta ütles, et on pidanud üle tosina vestluse eri riikide juhtidega ja tema meeskond on pidevas kontaktis Ameerika Ühendriikidega.

Kreml teatas ka Trumpi kutsumisest visiidile Venemaale

Kreml teatas ööl vastu tänast, et esitas Ühendriikide presidendile Donald Trumpile kutse külastada Venemaad pärast järgmisele reedele kavandatud kohtumist Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga USA Alaska osariigis.

"Tulevikku vaadates on loomulik loota, et järgmine kohtumine presidentide vahel leiab aset Venemaa territooriumil. Vastav kutse on USA presidendile juba saadetud," ütles Putini abi Juri Ušakov.