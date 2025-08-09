Läti aastane inflatsioonimäär püsis juulis 3,8 protsendi juures

Kui Läti aastane inflatsioonimäär on 3,8 protsenti, siis juulis tõusis Läti tarbijahindade keskmine tase võrreldes juuniga vaid 0,1 protsenti.

Läti statistikaamet teatas, et mõnede toidukaupade inflatsioon näib aeglustuvat.

"Keskstatistikabüroo viimased andmed näitavad, et 2025. aasta juulis langesid värske või jahutatud kala hinnad peamiselt allahindluste tõttu 13,3 protsenti, šokolaadi hinnad 1,9 protsenti, pagaritoodete hinnad 0,9 protsenti, kohupiima hinnad 2,4 protsenti ja maiustuste hinnad 3,7 protsenti," teatas ameti esindaja.

"Inflatsioon Lätis on endiselt üks euroala kõrgemaid. Eurostati kiirhinnangu kohaselt püsis euroala keskmine inflatsioon käesoleva aasta juulis kahe protsendi juures. Kõrgem inflatsioon on registreeritud Slovakkias, Horvaatias ja Eestis. Eeldatakse, et ka Lätis on inflatsioon lähikuudel oluliselt kõrgem euroala keskmisest, kuna praegu pole märke inflatsiooni oodatavast kiirest langusest," kommenteeris Läti rahandusministeerium.

Eesti tarbijahinnaindeks tõusis juulis võrreldes juuniga 0,6 protsenti ning 2024. aasta juuliga võrreldes 5,4 protsenti, näitavad statistikaameti andmed.

Eelmise aasta juuliga võrreldes olid kaubad 3,9 protsenti ja teenused 7,7 protsenti kallimad.