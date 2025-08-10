X!

Trump kavatseb kodutud Washingtonist minema saata

USA president Donald Trump.
USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Kevin Lamarque
USA president Donald Trump korraldab esmaspäeval pressikonverentsi, kus kavatseb avalikustada plaanid Washingtoni tuleviku kohta. President avaldas pühapäeval, et üks osa suuremast pealinna edendamise plaanist, on kodutute Washingtonist väljasaatmine.

President Donald Trump teatas pühapäeval, et suurendab plaane kuritegevuse vastu võitlemiseks Washingtonis, kuigi andmed näitavad, et kuritegevuse tase riigi pealinnas langeb.

Ühtlasi Trump hoiatas oma postituses Washingtoni kodutuid, kelle plaanib pealinnast minema saata.

"Kodutud peavad KOHE lahkuma. Anname teile ööbimiskohti, aga pealinnast kaugel," kirjutas ta Truth Socialis.

President on ähvardanud muu hulgas Washingtoni föderaliseerida ja anda Valgele Majale viimne sõnaõigus selle juhtimises.

"Ma muudan meie pealinna turvalisemaks ja kaunimaks kui ta on kunagi olnud," postitas Trump pühapäeval oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"Olge valmis! Me tahame oma pealinna TAGASI," lisas Trump oma postituses.

Eelmisel kuul allkirjastas Trump täidesaatva korralduse, mis lihtsustab kodutute linnapildist eemaldamist. Presidendi otsus pälvis kodutute eestkõnelejate seas palju kriitikat.

Valitsuse eelmise aasta statistika kohaselt on Washington USA suuremate linnade seas kodutute arvult 15. kohal.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS, CNBC

21:19

Mäetagusel jõudis lõpule pärimusmuusikalaager

21:19

Uus nädal toob endaga mõõdukalt soojad suveilmad

21:12

Mäestlaskumise Eesti meistriteks krooniti Mäeuibo ja Pilv

21:04

Poliitikud soovivad efektiivistada tervisekassa rahakasutust

20:52

Soomer sõitis Pärnus uue tippmargi, ajaloolisi vormeleid oli rekordarv

20:40

20:03

Debütandid viisid Liverpooli tiitli lävele, aga Palace võitis penaltitega

19:39

Ukraina ründas droonidega Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

19:17

Poola velotuuri võitis ameeriklane, Mihkels lõpetas korraliku temposõiduga

18:59

Pruus krooniti Taaramäe ees maastikurattamaratoni Eesti meistriks

