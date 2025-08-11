X!

Tallinna Sadama käive ja kasum teises kvartalis langesid

Turistid Tallinna sadamas.
Turistid Tallinna sadamas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tallinna Sadama käive langes tänavu teises kvartalis seitse protsenti 30 miljoni euroni ning kasum 15 protsenti kolmele miljonile eurole.

Ettevõtte esimese poole aasta müügitulu langes aastavõrdluses 2,9 protsenti 58 miljonile eurole ja kasum ületas 10 miljonit eurot.

Korrigeeritud EBITDA kasvas teises kvartalis seitse protsenti. Poolaasta kokkuvõttes kahanes müügitulu 2,9 protsenti, korrigeeritud EBITDA kasvas kaheksa protsenti ja kasum 11 protsenti. 

Müügitulu langus oli põhjustatud jäämurdja Botnica prahitasude vähenemisest, müügitulud kasvasid reisi- ja kaubasadamate segmentides ning mandri ja suursaarte vahelisest üleveoteenuse osutamisest.

Laevatasutulude kasvu toetas reisi-, kruiisi- ja kaubalaevade laevakülastuste arvu suurenemine ning tasumäärade tõus. Kaubatasu tulud kasvasid aastaga 18,5 protsenti.

Reisijate arv kasvas teises kvartalis 3,8 protsenti ja kaubamahud kaheksa protsenti. Laevakülastuste arv kerkis 2,1 protsendi võrra.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul iseloomustab teist kvartalit tegevusmahtude ja tulude kasv kõigis valdkondades, välja arvatud jäämurdja Botnica prahtimises, kus laeva kasutusmäär on langenud. Botnica oli prahitud 22 protsendil ajast ehk 63 protsenti vähem kui mullu samal ajal.

Laevanduses näitasid reisiparvlaevad stabiilsust, kuigi reiside arv vähenes 1,5 protsenti, kasvas reisijate arv 2,4 protsenti ja sõidukite arv 3,4 protsenti.

"Laevakülastuste puhul on eriti hea meel kruiisilaevade suurenenud visiitide üle, mis meie tulemusi oluliselt mõjutavad. Müügitulude mõningasest vähenemisest hoolimata on tõusujoonel korrigeeritud EBIDTA ja selle marginaal. Ühekordseid kasumit mõjutavaid tegureid arvestamata, oleme vähendanud tegevuskulusid ja tõstnud tegevuse kasumlikkust. Kasumit mõjutas kõige enam dividendi tulumaksumäära tõus," kommenteeris Kalm.

Teises kvartalis sõlmis TS Laevad kokkulepe parvlaeva Regula 485 lisareisiks suvehooajal.

Investeeringute maht kasvas teises kvartalis kaheksa miljoni euroni, esimesel poolaastal kokku ulatusid investeeringud 12 miljoni euroni.

Poolaasta investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, reisiparvlaeva korraliste dokitööga, infotehnoloogiaga, kaubasadamates kaide parendustega, reisiparvlaevadele seadmete soetamisega ja jäämurdja Botnica dokitööga.

Toimetaja: Barbara Oja

