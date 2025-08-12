Suslov: Putin loodab Alaska tippkohtumiselt kahte võimalikku stsenaariumi

Kremli välispoliitika nõuniku Dmitri Suslovi kinnitusel loodab Venemaa president Vladimir Putin Alaska tippkohtumiselt kahte võimalikku stsenaariumi. Esimene neist on kahepoolse Venemaa-USA plaani heakskiit relvarahu saavutamiseks Ukrainas. Corriere della Sera artiklis öeldakse, et Kremli seisukohast olevalt põhimõtteliselt tähtis kokkulepe ainult Venemaa ja Ühendriikide vahel, ilma Ukraina ja Euroopata.

Plaan võib hõlmata Ukraina vägede väljaviimist Donbassi piirkondadest, kus nad endiselt viibivad ning Venemaa väljaviimist Sumõ, Dnipropetrovski ja Harkivi oblastist, säilitades samal ajal rindejoone teistes piirkondades.

Väidetavalt nõudis Moskva aasta eest Ukraina vägede täielikku väljaviimist kõigist neljast okupeeritud piirkonnast ja nüüd nõuab väljaviimist ainult Donbassist. Samuti on kokkuleppe põhiosa Ukraina lubadus mitte liituda NATO-ga.

Suslov rõhutas, et NATO-ga liitumisest keeldumine on väidetavalt kohustuslik ja vältimatu tingimus.

"Seejärel peaksid lõplikud kokkulepped loomulikult sisaldama Ukraina demilitariseerimist ja põhiseadusreformi föderaliseerimise suunas," märkis ta.

Teine võimalus on, et Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Euroopa partnerid selle leppe tagasi lükkavad ning seejärel peatab Trump täielikult igasuguse sõjalise abi Kiievile ning isegi relvade müügi eurooplastele, et nad saaksid need Ukrainale anda.

"See kiirendab Ukraina lüüasaamist ja selle täielikku kokkuvarisemist," leidis Suslov.

Suslovi hinnangul võib Trump sellise sammu astuda, sest pani end raskesse olukorda, kui nõudis Brasiilialt, Indialt ja Hiinalt Venemaa nafta impordi lõpetamist, ähvardades neid teiseste sanktsioonidega.

Suslov lisas, et Trump näitaks nõrkust, kui ta taanduks või satuks tõsisesse poliitilisse ja majanduslikku konflikti Hiina ja teiste BRICS-i riikidega.

"Kui Alaska tippkohtumine õnnestub ja kiidetakse heaks ühine plaan relvarahust Ukrainas, siis see süütenöör, mille ta Hiina, India ja Brasiiliaga hooletult süütas, kustuks ning Ameerika president saab selle eest isegi ajaloolise tunnustuse võtta," leiab Suslov.

Unian teatas varem, et Venemaa on asetanud Trumpi ja Putini kohtumisele suured lootused. Moskva näeb selles eelkõige võimalust suhteid Washingtoniga taaselustada, kuigi päevakorra peamiseks punktiks on teiste silmis Ukraina sõda.

Senaator Lindsey Grahami hinnangul aga nõustus Putin kohtumisega, sest toimis "rahu läbi jõu" plaan.