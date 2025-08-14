X!

Terras: oleme enda ressursside raames väga otsustuskindlalt seakatku piiranud

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Põllumajandus- ja regionaalminister Hendrik Johannes Terras sõnas "Aktuaalses kaameras", et ministeerium on olemasolevate ressursside raames sigade Aafrika katku piiranud väga otsustuskindlalt. Terras pani ka Nurme farmi juures protestijatele hingele, et tegu on majanduslikul eesmärgil kasvatatavate loomadega ning meeleavaldused mõjutavad Eesti sealiha eksporti väga tugevalt.

Viitasite, et Eestis kehtestatud põllumajanduslik eriolukord annab võimaluse taotleda erakorralist abi Euroopa Komisjonist. Millist ja mis ulatuses?

Abi jagatakse saamata jäänud saagi pealt, kuna rasked ilmastikuolud, mis on ka nüüd dokumenteeritud ja valitsuse poolt kinnitatud, annavad siis nendele ettevõtjatele, kelle põllul on suured kahjud kehvade ilmastikuolude tõttu, võimaluse pärast korjeaega näidata, kui palju neil saaki on puudu jäänud ja selle alusel saame esitada Euroopa Komisjonile taotluse, et nende reservist kompenseeritakse need kahjud.

Milline põllumajandussektor on praeguseks kõige rohkem kannatada saanud?

See on regionaalne küsimus. Lõuna-Eestis ja Ida-Virumaal on sademete hulk olnud suurem, Kesk-Eestis on ilmastikuolud olnud võrdlemisi pehmed - mõned ütlevad, et tuleb pigem isegi parem aasta. Samuti on siis köögiviljasektor ja marjakasvatus nendest uputustest pihta saanud ehk see sõltub, kus need sademeid rohkem tuli.

Ütlesite, et see otsus vähendab bürokraatiat ja põllumeeste halduskoormust. "Tänu sellele otsusele ei pea põllumees eraldi hakkama PRIA-le tõestama, et just tema põldu laastas halb ilm." Kas seda ohtu ei ole, et keegi võib seda ka ära kasutada?

Meie ilmastiku kohta käivad andmed on dokumenteeritud ja nende alusel on need piirkonnad kindlaks määratud ning valitsuse poolt kinnitatud, et nendes piirkondades on tõesti olnud erakordsed ilmastikuolud ja vastavalt sellele PRIA saab siis menetleda seda, kas see taotleja jääb sinna piirkonda või mitte.

Kas riik on sigade Aafrika katku ohjeldamisel ebaõnnestunud või midagi valesti teinud? Liiga vähe metssigu kütitud ja nüüd tegeleme juba tagajärgedega?

Ma arvan, et me oleme toimetanud enda ressursside raames väga otsustuskindlalt ja hästi selle katku piiramisega. Meil on väga palju erinevaid meetmeid töös, et aidata ka seakasvatajaid - hukatud sead neile kompenseeritakse.

Kui me räägime selle probleemi ennetamisest, siis küsimus on metssigade arvukuses. Metssead põgenevad taudikollete eest ka lõuna poolt ehk siis liiguvad üles Eestisse Lätist. Selleks, et arvukust piirata, peame leidma pikaajalise lahenduse ja see lahendus on see, et me peame leidma võimaluse, kuidas metssealiha panna eestlastele toidulauale, et jahimeestele anda motivatsioon küttida, kuna jahimehed ei taha küttida lihtsalt niisama, vaid nad tahavad ka teha selle metssea lihaks.

Mida te Nurme farmi meeleavaldajatega peale hakkate? Lähete ise kohale?

Ma arvan, et siin on pädevad asutused selle probleemiga tuttavad. Nad arvestavad sellega. Hetkel siis PTA tegi otsuse, et nad reageerivad kõigepealt Põlvamaal, kus pilt on märksa hullem. Ma arvan, et see otsus on kindlasti õigustatud ja seda pean ma ka ütlema, et meeleavaldajad peaksid mõtlema sellele, et tegemist on majanduslikul eesmärgil kasvatatavate loomadega. Kui majandustegevus seal farmis jätkuda ei saa ja Euroopa Liidust meie kaubanduspartnerid ütlevad, et seetõttu ei ole sealiha usaldusväärne, siis tekitab see väga suure majandusliku mõju. Meie eksport on 37 miljonit sealiha ja sealihast tooteid Euroopa Liidu partneritele. Sellele tasub mõelda.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", intervjueeris Priit Kuusk

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:19

Martin Järveoja crosskardi õpilane Grete Paia: masin on kerge ja päris tige

13:18

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima

13:15

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

12:53

Kaju: Venemaa püüab aktiivsema tegevusega Ukrainas mõjutada Alaska kohtumist

12:46

Jürgen Ligi: toiduhinnad – analüüside vastustest ja ravist

12:46

Saksamaa riikliku raudteefirma juht astub tagasi

12:42

Kettagolfi Eesti meistrivõistlustel jätkavad liidritena Villmann ja Tätte

12:40

Festivalil Animist Tallinn saab kodumaise esilinastuse Kaspar Jancise "Koer"

12:25

Naiste tugikeskused vajavad lisaraha

12:25

Tartu Akadeemiline Meeskoor suundub kontserttuurile Põhja-Ameerikasse

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

14.08

Vene häkkerid võtsid Norras veepaisu seadmed oma kontrolli alla

14.08

Transpordiamet alustas uue kujundusega juhilubade väljastamist

14.08

Valitsus kuulutas ilma tõttu põllumajanduses välja sisuliselt eriolukorra

14.08

Veel üks küsitlus näitab Reformierakonna toetuse langust rekordmadalale

14.08

Peeter Espak: kas Eestis tegutseb vandenõu või teostab võimu kari lolle?

14.08

Trump: tippkohtumine Putiniga nurjub 25-protsendise tõenäosusega

13:15

Ukraina ründas droonidega Samara naftatöötlemistehast Uuendatud

14.08

Ministeerium: Rail Baltic valmib 2030, kuid mitme mööndusega

05:58

Aivo Peterson kandideerib valimistel Tallinnas

ilmateade

loe: sport

13:18

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima

12:42

Kettagolfi Eesti meistrivõistlustel jätkavad liidritena Villmann ja Tätte

12:09

Eesti allveeorienteerujad teenisid EM-il 12 medalit

11:35

TÄNA OTSE | Vaprus võõrustab Premium liigas Tammekat

loe: kultuur

12:40

Festivalil Animist Tallinn saab kodumaise esilinastuse Kaspar Jancise "Koer"

12:25

Tartu Akadeemiline Meeskoor suundub kontserttuurile Põhja-Ameerikasse

12:08

Arvustus. Kui nad just surnud ei ole, siis elavad edasi

10:19

Galerii: Riin Maide ja Krista Mölder avasid Ars projektiruumis ühisnäituse

loe: eeter

13:19

Martin Järveoja crosskardi õpilane Grete Paia: masin on kerge ja päris tige

11:45

Juulikuu teleedetabeli tipus troonivad laulupeo "Iseoma" ülekanded ETV-s

09:26

Pärnust Londonisse väntav rattaentusiast: teen seda vaimse tervise nimel

14.08

Loodusemees Juhani Püttsepp: külastage oma lapsepõlve lemmikkohti

Raadiouudised

12:20

Laupäeval sajab kohati hoovihma

12:20

Raadiouudised (15.08.2025 12:00:00)

09:50

Õhutemperatuur tõuseb kuni 25 kraadini

09:50

Aivo Peterson kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas

09:30

Raadiouudised (15.08.2025 09:00:00)

14.08

Päevakaja (14.08.2025 18:00:00)

14.08

Nurme farmi juures nõutakse endiselt sigade hukkamisest loobumist

14.08

Põhja-Pärnumaal hakkab uue tulijana konkurentsi pakkuma Isamaa

14.08

Tartu linnafestivali UIT teema on sel aastal mäng

14.08

Valitsus kuulutas põllumajanduses välja sisuliselt eriolukorra

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo