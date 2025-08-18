X!

Pankade välja antud kodulaenude käive püstitas juunis rekordi

Elumajad Lasnamäel.
Elumajad Lasnamäel. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Pankade juunikuine kodulaenude käive oli rekordkõrge ning mõjuteguriteks peavad pangad nii langenud euribori, käibemaksutõusu ootust kui ka asjaolu, et tööturg on jätkuvalt tugev. Samal ajal on uusarenduste osakaal tehingutest väiksem kui kunagi varem.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma ütles ERR-ile, et kuue kuu euribori langus ligi kahe protsendi tasemele on viimastel kuudel kodulaenuturgu selgelt elavdanud ning lepinguid on sõlmitud märksa rohkem.

"Juunis sõlmitud kodulaenulepingute arv oli väga kõrge. Osteti nii uusi kui ka järelturu kodusid, kodulaenuturg oli väga aktiivne," kinnitas ta ja lisas, et paljud potentsiaalsed laenuvõtjad, kes seni olid otsusega ootel, on hakanud taas aktiivsemalt võimalusi kaaluma.

Euribori taseme langemine kahe protsendi kanti tundub Pärgma sõnul olevat teatud mentaalne lävi, mis tekitab inimestes tunde, et laenamine on taas taskukohasem ja toob turule tagasi ka need kliendid, kes eelnevalt olid oma plaanid kõrgete intresside tõttu pausile pannud.

"Kui euribor jätkab langust või püsib stabiilselt selle ümber, võib see kaasa tuua nii suurema tehinguaktiivsuse kinnisvaraturul kui ka kodulaenude müügi kasvu," prognoosis Pärgma.

Ta lisas, et kevaditi ja suvel toimubki reeglina turu aktiveerumine, kuid kindlasti mõjutas turu elavnemist ka käibemaksutõus ja võimalusel sõlmiti lepingud ja tehti tehingud juunis, enne maksumäära muutust.

Coop Panga juhatuse liige ja finantsjuht Paavo Truu tõi börsiteates välja, et turul tervikuna oli kodulaenude käive juunis rekordilised 268 miljonit eurot, mis ületab kõik varasemad tipud.

"Olulist mõju avaldas juuni kodulaenude käibele alatest juulist kahe protsendipunkti võrra tõusnud käibemaks − kliendid soovisid uusarenduste kodud enne hinnatõusu välja osta," lausus Truu.

Uusarendused jäävad paljude ostjate jaoks kättesaamatuks

SEB Eesti juhatuse esimees Allan Parik tõi "Reedeses intervjuus" välja, et eluasemelaenude turg hakkas elavnema möödunud aasta teisest poolest, kuid toimuv on ka panka üllatanud.

Peamise põhjusena näeb pangajuht asjaolu, et vaatamata kõigele on tööturg Eestis jätkuvalt väga tugev.

"Meie tööhõive on kõrgemal tasemel kui aastal 2019, mis oli nii-öelda kuldse kümnendi lõpp, kus igal aastal läks järjest paremini. Majandus kasvas ja tekkis väga palju illusoorset tunnetust, et kõik saabki ainult ühes suunas minna," rääkis ta.

Parik märkis, et kui vaadata kinnisvaratehingute iseloomu, siis uusarenduste osakaal on väiksem kui kunagi varem.

"Uusarenduste hinnad, olgem ausad, on suhteliselt kõrged," tõdes SEB juht. "Kui uusarenduste osakaal on eluasemelaenude uusmüügis täna kuskil veerand, siis on hästi. Vähemalt kaks kolmandikku on meil teisese turu tehingud, kuhu inimestel hakkab hammas peale."

LHV on tänavu esimesel poolaastal väljastanud 40 protsenti rohkem laene kui eelmise aasta samal perioodil. LHV eraisikute finantseerimise osakonna juhi Catlin Vatseli sõnul ületas nende panga kodulaenuportfell veebruaris 1,5 miljardi euro piiri ning esimeses kvartalis tehti iga neljas koduost koos LHV-ga.

Samas hindab Vatsel tarbijate kindlustunnet ja kinnisvaraturu aktiivsust pigem stabiilselt madalaks. Laenude kogumahust moodustab iga kuu pea viiendiku refinantseerimine.

"Aktiivset suveperioodi kodulaenuturul seostame oma andmetele tuginedes pigem refinantseerimisega kui käibemaksutõusuga, sest paljudel pankadel olid aktiivsed refinantseerimise kampaaniad," lausus Vatsel.

LHV kodumajapidamiste laenuportfell turul kasvas juuni seisuga aastases võrdluses kaheksa protsenti, aastabaasil kasvatas pank portfelli 28 protsenti.

Järelturul on võtmekohaks Lasnamägi

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et külmumisfaas turul hakkab läbi saama, sest inimestel, kes on aastaid kinnisvaraostu ebakindluse tõttu kinni hoidnud, hakkab usaldus taastuma: kinnisvaraturg ei mõju enam millegi toksilisena, mida kardetakse puutuda.

Järelturul oli Soomani sõnul suurem liikumine Tallinnas Lasnamäel, mis on kogu elukondliku kinnisvara lakmuspaber.

"Esimesed hoogsamad tõmbed toimusid Lasnamäel juba eelmisel aastal ja kuna tegemist ei olnud ühekuiste virvendustega, siis me juba tajusime, et tundub, et järelturg hakkab ennast käima tõmbama ja see ongi 2025. aasta esimeses pooles juhtunud," kinnitas Sooman. "Nüüd on see valgunud omakorda laiali ka väiksematesse linnadesse."

Soomani sõnul oli tehingute arv ka juulis, mis peaks olema tasane suvekuu, küllalt uhke ning seegi näitab turuosaliste aktiviseerumist.

Paavo Truu Coop pangast kinnitas samuti, et aktiivselt küsiti laenu nii kodu ostuks kui ka ehituseks ja renoveerimiseks ka juulis.

Nii oli see ka SEB-s. Allan Parik tõi välja, et eluasemelaenuturu aktiivsus hakkas suurenema juba eelmise aasta teises pooles ning kui tänavu juunis seostati hoogustumist eeloleva käibemaksutõusuga, siis juulis kiire eluasmelaenude andmine tegelikult jätkus.

"Tundub, et kui vaadata eraisiku vaatenurgast, siis julgus võtta pikaajalisi kohustusi viitab kindluse taastumisele," tõdes Parik.

Toimetaja: Karin Koppel

Viimased teleuudised

