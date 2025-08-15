Stockholm palub elanikel kuumalaine tõttu veetarbimist piirata

Pealinna ja selle ümbruses elavat kahte miljonit inimest kutsuti üles vähendama duši all käimise aega, mitte täitma basseine, lõpetama aedade kastmine ja autode pesemise, mis on ebatavaline nõuanne riigis, mis on tuntud oma järvede ja puhta vee rohkuse poolest.

"Iga tilk loeb," rõhutas Stockholmi vee- ja jäätmeamet oma avalduses.

Suurt osa Euroopast kurnas juulis pikalt kuumalaine, kus õhutemperatuur oli mõnes regioonis üle 40 kraadi Celsiuse järgi, põhjustades metsatulekahjusid ja sadu surmajuhtumeid. Teadlased hoiatavad, et sellised sündmused muutuvad globaalse soojenemise tõttu sagedasemaks ja intensiivsemaks.

"Rootsi kliimas on toimunud suured muutused," ütles Rootsi meteoroloogia- ja hüdroloogiainstituudi klimatoloogiaprofessor Erik Kjellström. "Talved on muutunud lühemaks ja palju leebemaks ning näeme, et suved on üldiselt pikemaks ja soojemaks muutunud."

Juuli oli Rootsi osades piirkondades viimase saja aasta kõige soojem kuu, kusjuures kõige rängemalt tabas see kaugemal põhjas asuvaid piirkondi.

Instituudi andmetel registreeriti Jokkmokkis, mis asub polaarjoonest veidi põhja pool, 15 päeva järjest 25 kraadist kõrgem päevane temperatuur.

Ka Norra pealinnas Oslos on sel aastal tavapärasest väiksema sademete hulga tõttu olnud raskusi oma veehoidlate täitmisega ning linna veeameti pressiesindaja sõnul on linn alates juuli lõpust palunud elanikel vabatahtlikult oma veetarbimist piirata.

Soome Ylitornios, Rovaniemis asuva jõuluvana küla lähedal, püsisid maksimaalsed temperatuurid 26 päeva järjest üle 25 kraadi.

"Olemasolevate tõendite põhjal järeldame, et sarnased sündmused on praegu vähemalt kümme korda tõenäolisemad kui eelindustriaalses kliimas ilma inimtegevusest tingitud soojenemiseta," öeldi kliimauuringute grupi World Weather Attribution sel nädalal avaldatud uuringus hiljutise äärmusliku kuumalaine kohta Skandinaavias.

Euroopa Liidu Copernicuse kliimamuutuste teenuse andmetel ulatus keskmine globaalne õhutemperatuur juulis 16,68 kraadini Celsiuse järgi, mis on 0,45 kraadi kõrgem kui ajavahemiku 1991–2020 keskmine.