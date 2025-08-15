Koolipäeva alguse hilisemaks nihutamine tekitas Võrus segadust

Kuigi üldhariduskoolides hakkab hilisema koolipäeva alguse nõue kehtima alles järgmisest õppeaastast, otsustati Võru linna koolides juba sellest sügisest alustada õppepäeva kell üheksa. Otsus on tekitanud segadust nii lapsevanemate kui ka huvikoolide seas.

Võru linna kahes üldhariduskoolis, Võru Kreutzwaldi ja Võru Kesklinna koolis, on juba paar aastat arutatud võimaluse üle alustada koolipäeva kella kaheksa asemel kell üheksa. Nüüd tehakse see mõte teoks.

"Me oleme selleks läbi mõelnud päevakava ja Võru Kesklinna kool on juba paaril aastal ka katsetanud seda. Nendel on olnud koolipäevas tunnid 40-minutilised ja 80-minutilised ja Võru Kreutzwaldi kool on ka minemas nüüd üle 40-minutilistele tundidele ja koolipäeva jooksul suureneb paaristundide hulk," rääkis Võru linna haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anita Kikas.

Võru Kreutzwaldi kooli laste vanemad said muudatusest teada mai keskpaigas, kui kool viis vanemate seas läbi küsitluse. Küsitlusest võttis osa kolmandik kuni pool koolis käivate laste peredest. Nendest 60 protsenti olid otsuse poolt, 30 protsenti vastu ja kümme ei võtnud seisukohta.

"Lapsevanemate otsusest midagi otseselt ei sõltunud. Kuna lapsevanemad midagi otsustada ei saanud, siis ma arvan, et tähtsamaks muutusid seal need põhjendused, mida vanemad said esitada. Väga oluliseks peeti, et lastel kodutööde maht ei suureneks, et koolipäeva lõpp ei pikeneks, et huvikoolide tegevusega saaks alustada nii nagu seni. Ja muidugi väljendati ka muret seoses laste kooli jõudmisega, kuidas nad üldse kooli jõuavad," rääkis Võru Kreutzwaldi kooli hoolekogu esimees Consuela Laanemäe Räim.

"Kui tunnid algavad kell üheksa, on koolipäeva algus ikka kell kaheksa. Kõik, kes soovivad varem majja tulla, saavad juba varem majja, saavad hommikuputru süüa ja osaleda õpiabis, käia järelevastamistes, valmistuda koolipäevaks," lausus Kikas.

Kuigi linna huvikoolid on olnud protsessi kaasatud tuntakse näiteks Võru muusikakoolis muret, kuidas koostada uue õppeaasta tunniplaane ja miks ei kaasatud arutellu ka huvikoolide hoolekogusid.

"Meil on küll mingisugune graafik, on meile ette näidatud, kus me näeme tundide lõpetamise aegu. Aga igasugune viivitus – on see viis minutit, on see 35 minutit – mõjutab huvitegevust väga-väga palju, sellepärast et sellest sõltub ju muusikakooli õpetaja tööpäev, tööpäeva algus ja lõpp, sellest sõltub ju laste transport. Et nad bussidega saaksid koju, kuna meil on väga palju lapsi, kes käivad ka ümberkaudsetest kohtadest ja sõltuvad ühistranspordist. Selles mõttes lõi meil jalad alt kogu see olukord," lausus Võru muusikakooli direktor Märt Metsla.

Aktiivsete lastevanemate eestvedamisel on esmaspäeva õhtuks kokku kutsutud lastevanemate koosolek.