Witkoff: Putin nõustus tippkohtumisel Ukraina julgeolekugarantiiga

USA president Donald Trumpi ja Venemaa president Vladimir Putini tippkohtumine Alaskal
USA president Donald Trumpi ja Venemaa president Vladimir Putini tippkohtumine Alaskal Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA
USA erisaadik Steve Witkoff ütles pühapäeval, et Venemaa juht Vladimir Putin leppis tippkohtumisel president Donald Trumpiga kokku, et lubab rahulepingu korral USA-l ja Euroopa liitlastel pakkuda Ukrainale NATO kollektiivkaitsele sarnanevat julgeolekugarantiid.

"Meil õnnestus saavutada järgmine järeleandmine: et Ameerika Ühendriigid võivad pakkuda [NATO] 5. artiklile sarnanevat kaitset," ütles Witkoff CNN-ile.

Witkoff märkis, et see oli esimene kord, kui ta kuulis Putinit julgeolekutagatisega nõustumas.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles pühapäeval Brüsselis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga peetud pressikonverentsil, et EL tervitab president Trumpi valmisolekut panustada Ukrainale 5. artiklile sarnanevate julgeolekugarantiide andmisel. Ta lisas, et nn tahtekoalitsioon – sealhulgas Euroopa Liit – on valmis oma panuse andma.

Witkoff rääkis, et USA ja Venemaa esindajad leppisid Alaskal toimunud tippkohtumisel kokku tugevates julgeolekugarantiides, mida ta kirjeldas kui "revolutsioonilisi".

Zelenski tänas Ühendriike viimaste sõnumite eest, et Washington on valmis panustama Ukraina julgeolekugarantiidesse, kuid ütles, et üksikasjad on endiselt ebaselged.

"On oluline, et Ameerika nõustub Euroopaga koostööd tegema, et pakkuda Ukrainale julgeolekugarantiisid," ütles Zelenski. "Kuid puuduvad üksikasjad selle kohta, kuidas see toimib ning milline on Ameerika roll, Euroopa roll ja mida EL saab teha. Me vajame, et julgeolek toimiks praktikas nagu NATO artikkel 5, ja me peame EL-iga liitumist osaks julgeolekugarantiidest."

Witkoff kaitses Trumpi otsust loobuda Venemaale surve avaldamisest viivitamatu relvarahu sõlmimiseks, öeldes, et president on pöördunud rahulepingu poole, kuna on tehtud nii palju edusamme.

"Me käsitlesime peaaegu kõiki teisi rahulepingu sõlmimiseks vajalikke küsimusi," märkis Witkoff detaile täpsustamata.

"Me hakkasime nägema teatavat mõõdukust selles, kuidas nad suhtuvad lõpliku rahulepingu sõlmimisse," ütles ta.

USA välisiminister Marco Rubio rõhutas, et kui relvarahu ei saavutata, kaasnevad sellega "täiendavad tagajärjed", nagu Trump enne kohtumist Putiniga hoiatas. Rubio märkis aga, et ilma Ukraina osalemiseta läbirääkimistel kokkuleppeni ei jõuta.

"Nüüd, lõppkokkuvõttes, kui rahuleppet ei tule, kui see sõda ei lõpe, siis president on selgelt öelnud, et sellel on tagajärjed," ütles Rubio ABC saates "This Week". "Aga me püüame seda vältida. Ja viis, kuidas me püüame neid tagajärgi vältida, on rahu, vaenutegevuse lõpp."

Ta märkis samas, et rahuleppeni jõudmine ei ole lihtne ning nõuab palju tööd.

"Tegime edusamme selles mõttes, et tuvastasime potentsiaalsed kokkuleppe kohad, kuid endiselt on suuri lahkarvamusi. Seega oleme veel kaugel," ütles Rubio.

Witkoff: Venemaa tegi mõningaid järeleandmisi viie oblasti osas

Venemaa tegi Alaska tippkohtumisel Vladimir Putini ja Donald Trumpi vahel mõningaid järeleandmisi seoses viie Ukraina oblastiga, mis on Moskva sõjas kesksel kohal, ütles pühapäeval Valge Maja erisaadik Steve Witkoff.

"Venelased tegid läbirääkimistel mõningaid järeleandmisi seoses kõigi viie oblastiga," ütles Witkoff CNN-ile, viidates ilmselt Donetskile, Luhanskile, Hersonile, Zaporižžjale ja Krimmile.

Ta märkis, et Donetski oblast nõuab "olulist arutelu", mis toimub tema sõnul homme.

"Loodetavasti saame sellega kohe edasi minna ja otsuseid langetada," lisas Witkoff.

Trump lubas "suuri edusamme" Venemaaga

USA president Donald Trump lubas pühapäeval "suuri edusamme" Venemaa teemal. 

"SUURED EDUSAMMUD VENEMAAGA. PÜSIGE LAINEL!" postitas Trump oma sotsiaalplatvormil Truth Social, täpsustamata, mida ta selle all silmas pidas.

Veidi enne seda jagas ta kahte meediat kritiseerivat postitust.

"Kui ma saaksin Venemaa kokkuleppe osana Moskvast loobuma, ütleksid võltsuudised ja nende PARTNER, radikaalsed vasakdemokraadid, et ma tegin kohutava vea ja väga halva tehingu," kirjutas ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AP, BNS, BBC, CNN

