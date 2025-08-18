X!

Helga Kalm: Trumpi ja Zelenski keemia oli seekord parem

Foto: Aron Urb/Stenbocki maja
Olenemata sellest, et Ameerika ja Ukraina presidentide kohtumine Valges Majas algas esmaspäeval soojas õhkkonnas, pole päris selge, millist julgeolekut USA Ukrainale pakkuda kavatseb, ütles Helga Kalm kaitseuuringute keskusest.

"Oli näha, et seekord oli Volodõmõr Zelenski ja Donald Trumpi keemia parem. Zelenski alustuseks tänas väga palju Trumpi, et kohtumine toimub, et vaherahu üritatakse leida ja abi antakse. Zelenskil oli seljas ka pintsakulaadne asi. Kõik, mis eelmisel korral pingeid tekitas, oli lahendatud. Õhkkond oli soojem," ütles Kalm.

"Kõik oli siiski kummaline. Trump ütles, et kui kohtumine läheb hästi, võib rahu tulla kohe, samas oli aru saada, et tal pole aimugi, mis võiksid olla need artikkel viie sarnased garantiid, mida Ukrainale antakse," sõnas Kalm.

Euroopa liidrid, kes on kohtumisel, üritavad Trumpile vaherahu mõtet suruda, ütles Kalm.

"Kuigi Trump ütles, et tema ei näe vaherahul mõtet. Kui tuleb päris rahu, siis pole vaherahu oluline. Vahearahu aga oluline, sest see näitab, kas Venemaa võtab protsessi üldse tõsiselt. Arutada saab, kui sa pole konstantse tapmise surve all," ütles Kalm.

Kalmu sõnul on Ukrainale eelkõige oluline, et USA relvamüük jätkuks ja Trumpil on huvi relvi jätkuvalt müüa.

Kalm kahtles, kas esmaspäevane kohtumine läheb ajalukku, aga sõnas, et maailm on jõudnud paremasse kohta tänu kohtumisele.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Margus Saar

Allikas: AK

