Trump lubab lõpetada posti teel hääletamise enne 2026. aasta vahevalimisi

Föderaalvalimised toimuvad siiski osariigi tasandil ja pole selge, kas presidendil on põhiseaduslik võim seda meedet vastu võtta. Tõenäoliselt seisavad mitmed osariigid antud muudatusele vastu, kirjutab Reuters.

Kuna Demokraatliku Partei valijad kasutavad posti teel hääletamist tõenäolisemalt kui vabariiklased, on Trumpi lubadus tema uusim katse kujundada vahevalimiste tingimused oma partei kasuks, kirjutab väljaanne. Ta on kutsunud ka vabariiklasi sellistes osariikides nagu Texas ja Indiana üles muutma kongressi ringkondi, et suurendada vabariiklasest kandidaatide valimise tõenäosust.

2026. aasta 3. novembril toimuvad valimised on esimene üleriigiline referendum Trumpi sise- ja välispoliitika üle pärast tema võimule naasmist jaanuaris. Demokraadid püüavad murda vabariiklaste haaret nii esindajatekojas kui ka senatis, et takistada Trumpi sisepoliitiliste eesmärkide elluviimist.

"Ma hakkan juhtima liikumist, et vabaneda posti teel saadetavatest hääletussedelitest ja lisaks, kui me juba selle juures oleme – äärmiselt ebatäpsetest, väga kallitest ja tõsiselt vastuolulistest hääletusmasinatest," kirjutas Trump esmaspäeval sotsiaalmeedias.

Hiljem Valges Majas ütles Trump, et Vabariiklik Partei peab uut püüdlust toetama, kui nad tahavad võimu säilitada, ning märkis, et täidesaatev korraldus on koostamisel.

Trump, kes levitab narratiivi, et demokraat Joe Biden ei võitnud tegelikult 2020. aasta valimisi, on juba pikka aega seadnud kahtluse alla posti teel saadetavate sedelite turvalisuse, kuigi tõendeid valimispettuse kohta ei ole.

Ta on aastaid nõudnud ka elektrooniliste hääletusmasinate kaotamist, surudes selle asemel peale pabersedelite ja käsitsi lugemise kasutamist. Valimisametnike sõnul oleks see variant aga aeganõudev, kulukas ja palju vähem täpne kui masinate kasutamine.

"Pidage meeles, et osariigid on häälte lugemisel vaid föderaalvalitsuse esindajad. Nad peavad tegema seda, mida föderaalvalitsus, mida esindab Ameerika Ühendriikide president, neil käsib," kirjutas Trump oma sotsiaalmeedia postituses.

Kuid õiguseksperdid ütlevad, et põhiseaduse kohaselt vastutavad osariigid föderaalvalimiste korraldamise eest ja ainult kongress saab reguleerida, kuidas nad seda teevad.

"Presidendil ei ole põhiseaduslikku võimu osariikidele dikteerida, kuidas nad riiklikke valimisi korraldavad," ütles New Yorgi ülikooli õigusteaduskonna professor Richard Pildes.

Trumpi kommentaarid järgnevad reedel toimunud kohtumisele Venemaa president Vladimir Putiniga. Trump ütles, et Putin nõustus temaga posti teel hääletamise lõpetamise osas.

Mõned vabariiklaste juhitud osariigid, näiteks Florida, on posti teel hääletamise omaks võtnud kui turvalise ja mugava viisi valijate osaluse suurendamiseks. Trump ise hääletas posti teel mõnel varasemal valimistel ja kutsus oma toetajaid üles seda tegema ka 2024. aasta presidendivalimistel.

Posti teel antud hääled saavutasid USA-s 2020. aastal rekordtaseme, kuna osariigid laiendasid COVID-19 pandeemia ajal valijate valikuvõimalusi, kuid 2024. aastal need arvud langesid.

Valimiskomisjoni andmetel hääletas 2024. aasta üldvalimistel enam kui kaks kolmandikku valijatest kohapeal, samas kui umbes kolm kümnest hääletussedelist anti posti teel.