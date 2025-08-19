Taasiseseisvumispäev tuleb laialdaselt päikseline

Kolmapäevasel taasiseseisvumispäeval jääb madalrõhkkond Koola poolsaare lähistele tiirlema ja selle lohk lisab öö hakul meile veel vihmahooge. Pärast keskööd algab õhurõhu tõus, mis meelitab juba hommikuks kõrgrõhkkonna üle mere laienema. Päev tuleb selle hõlmas laialdaselt päikeseline ja vaid mõni üksik pilverünk võib koguda nõnda palju paksust, et suudab sajuhoo alla saata. Õhusoe jääb paar kraadi alla 20 piiri.

Kolmapäeva öö hakul sajab mitmel pool hoovihma. Pärast keskööd loode poolt alates pilvisus hõreneb ja tihedamad sajupilved taanduvad. Vastu hommikut on vaid üksikuid vihmahooge. Puhub läänekaare tuul 2-8, saartel ja rannikul loode- ja põhjatuul kuni 10, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 6 kuni 12, rannikul paiguti kuni 15 kraadi.

Hommik on laialdaselt selge, Võrumaal küll pilvisem, aga ka sajuta. Loode- ja põhjatuul on sisemaal nõrk, rannikul ulatub puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 10 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi.

Päeval on pilvi hõredalt ja vaid üksik võib lühiajalise sajuhoo tuua. Puhub loode- ja põhjatuul 4-10, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 15 kuni 18 kraadi.

Õhtu on laialdaselt selge taevaga ja sajuta. Loodetuul on sisemaal mõõdukas, rannikul on puhanguid 12 m/s. Õhutemperatuur on 13 kuni 16 kraadi.

Neljapäev tuleb mõne harva vihmahooga.

Reedest alates on öösiti vihmahooge hõredalt, päeval aga laialdaselt. Õhk on jahe ja selgineva taeva all jahtub öösiti sisemaal 5 kraadi ümbrusse, taimede kõrgusel 0 kraadi lähedale, päevasoe kõigub 15 ümber paari kraadi piires.