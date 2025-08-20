X!

Erakondade reitingud: liidrina püsib Isamaa, Eesti 200 toetajaid napib

Martin Helme, Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvart Vikerraadio
Martin Helme, Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvart Vikerraadio "Reporteritunnis" Autor/allikas: Anna-Maria Kurrel/ERR
Isamaad toetab 28,1, Keskerakonda 17,5 ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 17,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, näitab Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstat Eesti läbi viidud uuring. Koalitsioonierakondade toetus on kokku 14,3 protsenti.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 21. juulist 17. augustini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. 

Liidrikohal püsib kindlalt Isamaa ning nende edu praktiliselt võrdse toetusega Keskerakonna ja EKRE ees on enam kui 10 protsendipunkti. 

Esikolmikule järgnevad 14 protsendiga SDE, 11,6 protsendiga Reformierakond, 6,4 protsendiga Parempoolsed ning Eesti 200 toetab 2,7 protsenti küsitletuist.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,3 ning Riigikogu opositsioonierakondi 77 protsenti vastajatest. 

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 20 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 76 protsenti, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti.

Kristen Michali toimetuleku oma tööga peaministrina kiidab heaks 15 protsenti vastajatest, kuid 68 protsenti vastajatest seda heaks ei kiida.

Nii valitsuse kui ka peaministri tööga rahulolevate inimeste osakaal on madalaimal tasemel alates 2021. aasta sügisest, kui selliseid küsimusi hakati regulaarselt esitama. 

Toimetaja: Karin Koppel

