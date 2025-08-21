Sõja 1275. päev: Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva raketi- ja droonirünnakute laine, mille sihtmärkideks olid linnad üle kogu Ukraina – sealhulgas ka need, mis asuvad rindejoonest sadade kilomeetrite kaugusel. Meedia teatel süütas Ukraina droonirünnak Venemaal Rostovi oblastis asuva naftatöötlemistehase.

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 21. augustil kell 22.55:

- Zaporižžjas süttis venelaste õhurünnaku järel koolimaja;

- Zelenski: Ukraina katsetas uut kaugmaaraketti;

- Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku;

- Venemaa ründas rakettide ja droonidega rindest kaugele jäävaid Ukraina linnu;

- Meedia: droonirünnak süütas Rostovi oblastis naftatöötlemistehase.

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 830 sõdurit.

Zaporižžjas süttis venelaste õhurünnaku järel koolimaja

Venemaa armee ründas Zaporižžja oblastis asuvat Stepnohirski kogukonda, kus süttis koolimaja, teatas uudistekanal Ukrinform.

Oblasti sõjalise administratsiooni juht Ivan Fedorov teatas õhurünnakust sotsiaalmeedias.

"Vene rünnaku tagajärjel Stepnohirski kogukonnale põleb koolihoone ja mitmed elumajad on saanud kahjustada," sõnas Fedorov.

Ukrinformi andmetel sai Zaporižžja oblastis raketirünnaku tõttu kahjustada 19 maja.

Zelenski: Ukraina katsetas uut kaugmaaraketti

Ukraina katsetas kaugmaa tiibraketti Flamingo, mis suudab tabada sihtmärke 3000 kilomeetri kaugusel, ütles president Volodõmõr Zelenski neljapäeval ja lisas, et relva masstootmine võib alata veebruaris.

"Rakett läbis edukalt katsetused. See on praegu meie edukaim rakett – see suudab lennata 3000 kilomeetrit, mis on märkimisväärne," ütles ta ajakirjanikele avaldatud kommentaarides.

Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku

Ukraina õhuväe teatel ründas Venemaa okupatsioonivägi ööl vastu neljapäeva riiki sadade droonide ja rakettidega. Tegu on Moskva suurima rünnakuga viimastel nädalatel, mis järgnes USA veetavatele püüdlustele peatada Kremli sissetung ja liikuda lähemale rahule sõdivate riikide vahel.

Õhuväe teatel saatsid venelased Ukraina suunas teele 574 drooni ja 40 raketti, rünnaku tagajärjel hukkus vähemalt üks inimene.

Õhutõrjeüksused tulistasid alla 546 drooni ja 31 raketti, lisas õhuvägi avalduses.

Öösel ründas Vene vägi ka ulatuslikult Ukraina lääneosas asuvat Lvivi, kus hukkus üks ja sai viga kolm inimest.

Rünnaku, mis tabas hulka kohti korraga linna mitmes piirkonnas, tagajärjel said muu hulgas kahjustada eramud ja sõidukid ning puhkesid tulekahjud.

"Kahjuks hukkus rünnaku tagajärjel üks inimene. Esialgu on teada kaks vigastatut. Päästjad ja kõik kiirabiteenistused töötavad rünnakupaigas," seisis sõnumis.

Üks inimene on raskes seisundis ja viibib praegu operatsioonisaalis.

Veidi hiljem anti teada ka kolmandast kannatanust, 38-aastasest naisest, kes viibib Püha Panteleimoni haiglas mõõdukas seisundis.

Venemaa ründas rakettide ja droonidega rindest kaugele jäävaid Ukraina linnu

Moskva jätkab Ukraina tsiviilelanike vastu suunatud rünnakuid, hoolimata sellest, et vaid kuus päeva varem alustati Washingtoniga juhtide tasemel rahuläbirääkimisi.

Venemaa lasi neljapäeva hommikutundidel välja pommitajaid ja droone, mis ajendas kogu Ukrainas õhurünnakuhoiatuse välja andma.

Rivne oblastis kuuldi kolme plahvatust, kui Vene MiG-31 hävitajad, mis on võimelised välja tulistama ballistilisi rakette Kinžal, väidetavalt õhku tõusid.

Lääne-Ukrainas asuv Rivne oblast paikneb Kiievist umbes 304 kilomeetrit läänes ja jääb rindejoonest kaugele.

Samal ajal teatasid Ukraina pealinnas kohalikud meediaväljaanded, et Vene Shahed-tüüpi droonid lähenevad Kiievile.

Linna sõjaväevalitsus teatas kell 3.48 kohaliku aja järgi, et droonid lendasid Kiievi äärelinna õhuruumis.

Kiievi linna sõjaväevalitsus teatas kell 3.55 hommikul, et Ukraina pealinnas tegutsesid Venemaa rünnaku ajal õhutõrjeüksused.

Ukraina õhuvägi teatas neljapäeva varahommikul, et kümned Vene droonid on teel Lääne-Ukraina suunas, sealhulgas Lvivi, Ternopili ja Hmelnõtskõi oblastisse.

Lvivi oblastis Zolotšivi rajooni kohal nähti Shahed-tüüpi drooni, ütles kuberner Maksõm Kozõtskõi. Ta lisas, et kohaliku aja järgi umbes kell 4.30 hommikul hakkas Lvivi oblastis õhutõrje tööle.

Meedia teatel kuuldi plahvatusi Ukraina lääneosas asuvates linnades Lvivis, Lutskis ja Mukatševos.

Suspilne teatel kuuldi Lvivis kohaliku aja järgi umbes kell 4.49 hommikul täiendavaid plahvatusi.

Ukraina õhuvägi teatas umbes kell 5.00 kohaliku aja järgi veel ühest tiibrakettide rühmast, mis lendas Sumõ oblasti kohal Poltava oblasti suunas. Õhuvägi märkis, et juba Poltava oblasti kohal olnud raketid liikusid veelgi lääne poole.

Mukatševos sai tabamuse äripind ja sündmuskohale saabusid päästeteenistused, teatasid kohalikud võimud. Mukatševo linnavalitsus soovitas hiljem elanikel Venemaa raketirünnaku põhjustatud tulekahju tõttu aknad kinni hoida ja siseruumides püsida.

Rünnakus tabatud koht näib olevat tehas, kus töötab öövahetuses umbes 800 inimest, ütles Flexi tehase töötaja. Suurem osa tehase töötajatest evakueerus kohapealsetesse moodulbetoonist varjenditesse, kui õhurünnakuhäire anti.

Tehas ei tooda kaitsesektorile kaupu ning tehase töötaja lisas, et tehase hooned põlevad Venemaa rünnaku tagajärjel tõenäoliselt maha.

Linna teatel hospitaliseeriti Mukatševos Venemaa rünnaku tagajärjel 12 inimest, kellest 10 toimetati kiirabi poolt haiglasse ja veel kaks ohvrit saabusid ise.

Rünnakulaine toimus paar päeva pärast seda, kui USA president Donald Trump lõpetas Valges Majas peetud kõnelused president Volodõmõr Zelenski ja Euroopa juhtidega eesmärgiga vahendada rahulepingut.

Pärast 15. augustil toimunud Trumpi ja Venemaa president Vladimir Putini kohtumist Alaskal on Venemaa rünnakutes Ukrainas surnud vähemalt 31 tsiviilisikut ja veel 145 on vigastada saanud.

Meedia: droonirünnak süütas Rostovi oblastis naftatöötlemistehase

Venemaal Rostovi oblastis asuvas Novošahtinski naftatöötlemistehases puhkes neljapäeval öise droonirünnaku järel tulekahju, teatas Venemaa sõltumatu uudistekanal Astra, viidates kohalikele teadetele ja rünnakust tehtud videomaterjalile.

Novošakhtinski linn asub umbes 10 kilomeetri kaugusel Venemaa-Ukraina piirist ja üle 200 kilomeetri kaugusel rindejoonest.

Elanike sõnul kuuldi linna kohal vähemalt viit plahvatust. Droonid tabasid kohalikku naftatöötlemistehast, põhjustades suure tulekahju.

Väidetava rafineerimistehase rünnaku kaadrid näitavad rünnakukohast tõusvat suitsu ja leeke.

Novošakhtinski rafineerimistehas toodab aastas väidetavalt kuni 7,5 miljonit tonni naftatooteid.

Russia's Novoshakhtinsk oil refinery suffered a major fire overnight after multiple Ukrainian attack drones hit the facility.



Seen here, one of the refinery's main process units burns. pic.twitter.com/8iWmH7LWN4 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 21, 2025

Kiiev on rajatist varasemates rünnakutes sihikule võtnud. 2024. aasta detsembris viisid Ukraina merevägi ja Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) läbi ühise rünnaku rafineerimistehase vastu, mille tulemuseks oli ulatuslik tulekahju ja märkimisväärne kahju.

Ukraina peastaap teatas pärast rünnakut, et Novošahtinski tehas on ainus Venemaa Rostovi oblastis töötav naftatöötlemistehas.

Ukraina sõjavägi väitis varem, et 2024. aasta juulis toimunud rünnakus rafineerimistehasele hävitati 1,5 miljonit tonni naftat ja naftatooteid väärtusega 540 miljonit dollarit. Pärast märtsikuu rünnakut suleti tehas osaliselt.

Ukraina korraldab regulaarselt pikamaa droonirünnakuid Venemaa tööstus- ja sõjaväeobjektide pihta. Naftatöötlemistehased, mis rahastavad ja toidavad Moskva sõjamasinat, on nende rünnakute sagedased sihtmärgid.

Meedia teatel on kolm Venemaa rafineerimistehast sel kuul Ukraina droonirünnakute tekitatud kahju tõttu tegevust vähendanud või selle peatanud. Bloomberg teatas, et Rosnefti tehas Saratovi oblastis peatas pärast 10. augustil toimunud rünnakut nafta tarnimise.

Reutersi teatas 2. augustil, et Venemaa Rjazani rafineerimistehas vähendas oma toodangut poole võrra, samas kui Novokuibõševski rafineerimistehas peatas tootmise täielikult.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 830 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 073 530 (võrdlus eelmise päevaga +830);

- tankid 11 120 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 157 (+5);

- suurtükisüsteemid 31 789 (+41);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1471 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1209 (+1);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 52 469 (+315);

- tiibraketid 3565 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 59 316 (+114);

- eritehnika 3944 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.