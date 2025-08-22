Ukraina tutvustas 3000-kilomeetrise tegevusraadiusega raketti

Samal ajal kui Ukraina liitlased on raskustes sellega, kuidas talle julgeolekugarantiisid pakkuda, liigub Kiiev edasi omaenda meetodiga Venemaa eemalhoidmiseks – tutvustades neljapäeval uut tiibraketti, mis suudab tabada Venemaa kogu Euroopa-osa ja millel on üle tonni kaaluv lõhkepea.

"Me ei tahtnud seda varem avalikult tutvustada, aga tundub, et nüüd on õige aeg. Flamingo on pikamaa tiibrakett, mis suudab kanda 1150 kilogrammi kaaluvat lõhkepead ja lennata Venemaale 3000 kilomeetri kaugusele," ütles Ukraina kiiresti kasvava kaitsetööstusfirma Fire Point tegevjuht ja tehnikadirektor Irõna Terehh väljaandele Politico.

"Me saime selle valmis üsna kiiresti. Ideest esimeste edukate lahinguväljal tehtud katsetusteni kulus vähem kui üheksa kuud. Ma ei ütle teile selle täpset kiirust, aga võin öelda, et see on kiirem kui kõik teised raketid, mis meil praegu on," ütles peamiselt lahingdroonide tootmisega tegeleva ettevõtte juht Terehh ja lisas, et rakett Flamingo FP-5 on täielikult Ukrainas toodetud.

Naiselik puudutus

Raketi ebatavaline nimi ja algne värv – tumeroosa esiots, kus asub lõhkepea – olid ettevõttesisene nali naiste alahinnatud rolli kohta meeste domineeritud relvade ja sõja maailmas, märkis Politico.

"Meie esimesed raketid olid üleni roosad; nad läbisid kõik katsed roosadena, aga siis pidime sõjalise kamuflaaži nõuete tõttu värvi muutma. Aga tootmise eest vastutav naine on endiselt olemas. See on naiste mõju rakettidele," ütles Terehh.

Flamingo võib tekitada Venemaa macho-juhile Vladimir Putinile tõsiseid probleeme, viitas Politico.

"Ma ütleksin, et siin on suurt energiat niigi. Raketi jaoks, mis suudab lennata 3000 kilomeetrit, pole vaja hirmutavat nime," ütles Terehh raketi väidetava lennu-ulatuse kohta. "Peamine eesmärk on, et rakett oleks efektiivne."

Olenemata selle algsest värvist ja nimest, on Moskva nii võimast raketti juba märganud.

Vene riiklik pressiagentuur TASS avaldas sel nädalal artikli, milles pisendati raketist lähtuvat ohtu, nimetati seda ühe Briti firma disaini jäljenduseks – mida ukrainlased eitavad – ja püüdes nii igati õõnestada Ukraina tehnilist võimekust.

Terehh Vene väidetega ei nõustu. "Me jälgisime Venemaa reaktsiooni meie esimestele katsetustele ja võin teile öelda, et mida edukam missioon oli, seda enam püüdsid venelased sellega kaasnenud kõmu summutada," ütles ta.

Flamingo on nüüd seeriatootmises, augustis on neid seni toodetud 211.

"Detsembriks on meil neid palju rohkem," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski kolmapäeval ajakirjanikele, keeldudes relva kohta rohkem üksikasju avaldamast enne, kui Ukraina saab neid sadade kaupa kasutada.

Politico sidus Ukraina uue raketiga ka USA presidendi Donald Trumpi neljapäevase sõnavõtu, milles too näis tunnistavat Ukraina õigust Venemaad vastu rünnata.

"On väga raske, kui mitte võimatu, võita sõda ilma sissetungivat riiki ründamata. See oleks nagu suurepärane spordimeeskond, millel on fantastiline kaitse, kuid millel ei lubata rünnata," kirjutas USA president sotsiaalmeedias. "Ees on huvitavad ajad!!!" lisas ta.

Venemaad rünnataks seal, kus see kõige rohkem valu teeb

Ukraina avaldatud videos on näha, kuidas stardiplatvormilt lastakse välja fikseeritud tiibadega rakett ja see lendab taevasse, kollane tulesaba järel.

Kuigi Venemaa õhutõrje on võimeline selliseid rakette tõrjuma, on Ukraina väga osav keerukate operatsioonide läbiviimisel, kus kasutatakse droonide ja rakettide parvesid, et venelaste õhutõrjet üle koormata.

Kui nad suudavad läbi pääseda ja tabada sihtmärke Venemaa tagalas, kujutab Flamingo endast surmavat ohtu. Ukraina seni kasutatud droonid suudavad kanda ainult väikeses koguses lõhkeainet, mis raskendab selliste sihtmärkide nagu rafineerimistehaste, elektrijaamade, logistikakeskuste ja sõjaväelennujaamade lõplikku hävitamist.

Raskematel relvadel on aga palju suurem mõju. Ukraina juunis korraldatud rünnakus Tuapse naftatöötlemistehasele kasutati tiibraketti R-360 Neptun, millel oli 150-kilogrammine lõhkepea: see põhjustas tehases tulekahju, mille kustutamine võttis aega kolm päeva.

Flamingo mõju oleks veelgi laastavam.

"Võin vaid öelda, et Flamingo edu on märkimisväärne. Loomulikult uurime endiselt selle võimete suurendamist," ütles Terehh, märkides, et tema ettevõtte loodud droonid on osaliselt vastutavad Venemaa lennujaamade sulgemise ja kõrgete bensiinihindade eest.

Kui Flamingo läheb täisvõimsusel tootmisse, võib see dramaatiliselt mõjutada Kiievi ja Moskva vahelist jõutasakaalu.

Oslo ülikooli doktorant ja raketiekspert Fabian Hoffmann nimetas raketti Ukraina tugevaimaks julgeolekugarantiiks. "Kui Ukraina suudab välja saata 3000–5000 sellist (ja sarnast) raketti, mis on 24–48 tunni jooksul valmis hävitama üle 25 protsendi Venemaa majandustoodangust, muutub edasine Venemaa agressioon talumatuks," ütles ta sotsiaalmeedias.

I know much of the discussion focuses on the massive implications Flamingo's mass production has for the ongoing war.



But let's not overlook the major consequences Ukraine's acquisition of a mass-produced heavy deep strike weapon will have for the post-war deterrence… https://t.co/Rbs7Sc4Btc — Fabian Hoffmann (@FRHoffmann1) August 21, 2025

Kuna Putin korraldab pea iga päev Ukraina linnade vastu drooni- ja raketisadu, avaldatakse Ukrainas avalikku survet panna ka Venemaa valu tundma.

"Inimesed tahavad tulemusi; nad tahavad näha Punast väljakut põlemas. Kuid on oluline mõista, et me ei ole terroristid nagu meie naabrid," ütles Terehh. "Asutasime oma ettevõtte vastuseks Venemaa agressioonile, kuid meil ei ole agressiivseid kavatsusi; oleme ainult valmis kaitsma oma suveräänsust."

Selliste süsteemide nagu Flamingo eesmärk on tagada, et Venemaa ei saaks sõda jätkata – ja ei ründaks uuesti, kui rahuleping on lõpuks allkirjastatud.

"On palju elemente, millega kõigiga tuleb tegeleda, et saaksime tagada, et Venemaa ei ründaks meid aasta, kahe või kolme pärast," ütles Terehh.

Kuigi Flamingo on oluline, on Terehhi jaoks Ukraina iseseisvuse säilitamise võti olla täielikult relvastatud Ukraina relvadega, mis on juba tõestanud end lahinguväljal kõige tõhusamatena, märkis Politico.