Riigikontroll: riigieelarve ülesehitus vajab viivitamatult muudatusi

Riigikontrolör Janar Holm kirjutas riigieelarve seadusemuudatust hinnates, et riigieelarve ülesehitus ja sisu vajavad põhimõttelisemaid muudatusi, millega ei tohiks viivitada. Riigikontroll leidis, et rahandusministeeriumi eesmärgid, mida seadusemuudatustega lahendada soovitakse, on saavutatud vaid osaliselt.

Riigikontroll avaldas rahandusminister Jürgen Ligile arvamust riigieelarve seaduse muutmise eelnõu kohta.

Riigikontrolör Holm täheldas, et eelnõus käsitletakse mitmeid olulisi probleeme, millele riigikontroll on tähelepanu juhtinud.

"Põhjendatud on kaotada eelmisel aastal sisse viidud mahukas, kuid raskesti kasutatav, väheinformatiivne ja ministeeriumidele palju asjatut tööd tekitav riigieelarve lisa ja soov esitada seda infot kompaktsemalt," kirjutas Holm.

Ta märkis, et riigieelarve selguse huvides on positiivne, et mitterahaline eelarve (ehk põhivara amortisatsiooni kajastav eelarve osa) viiakse riigieelarve seadusest seletuskirja.

Positiivne on Holmi hinnangul ka see, et määratakse kindlaks kohaliku omavalitsuse tulubaasi hulka kuuluvad ja sellest välja jäävad toetused ning korrastatakse riigisiseste toetuste põhimõtted.

Holm rõhutas aga, et riigieelarve ülesehitus ja sisu vajavad põhimõttelisemaid muudatusi, millega ei tohiks viivitada.

Riigikontroll avaldas toetust eelnõuga võetud suunale määrata riigieelarve seaduse tasemel ministeeriumide eelarvete kulud administratiivse ja majandusliku sisu järgi.

"Oluline on tuua riigieelarve seadus kiiremini lähemale tegelikule elule ja formaadile, mille põhjal peamiselt riigi raha kasutamist valitsemisalades juhitakse ning mille vastu vabariigi valitsus ja riigikogu eelarve otsustusprotsessis tegelikku huvi tunneb ja mida otsustusprotsessis kasutab. See annaks riigikogule võimaluse riigieelarve menetlemise ajal eelarvevalikute üle sisukamalt arutada ning ka avalikkusel paremini mõista kellele, kui palju ja milleks raha eraldatakse," sõnas Holm.

Riigikontroll: raha kasutamise sidumist tulemustega tuleb jätkata

Püüdlust siduda raha kasutamist tulemustega tuleb kindlasti jätkata – seda infot on võimalik sisukalt esitada eelarve seletuskirjas. Kuid senine kogemus näitab, et napib oskust rakendada ulatuslikult tegevuspõhist eelarvet ning selle rakendamine on süsteemitu, märkis riigikontroll.

"Küllap oleks võimalik ja ka mõistlik rakendada mõne konkreetse rahastusobjekti suhtes tegevuspõhist lähenemist juhul, kui tegelik oskus ja võime siduda raha ning tulemus on loomulik, mitte kunstlikult otsitud. Küsimus on lähenemisviisi sobivuses, otstarbekuses ja rakendamise oskuses. Soovitame jätkuvalt võtta mõningast eeskuju Soome riigieelarvest ja sellega seotud dokumentatsioonist," kirjutas Holm.

Vajadusele teha pakutust põhjalikumaid muudatusi viitab ka seaduseelnõu seletuskirjas esitatud loetelu riigikogu rahanduskomisjoniga kokku lepitud tegevustest, mida on pikemas perspektiivis plaanis teha. Riigikontrolli arvates tuleks muudatused teha mitte kaugemas, vaid lähiperspektiivis.

"Pidevad vahelahendused tekitavad ministeeriumidele väga palju ebavajalikku lisatööd, et pidevalt kohanduda uue olukorraga. Kannatab ka raha kasutamise võrreldavus eelnevate aastatega," lisas Holm.

Paindlikkuse reeglid peaksid olema kitsamad

Ministri väga ulatuslik õigus muuta riigikogus otsustatud riigieelarve kulude jaotust vähendab eelarve läbipaistvust ja eelarve detailsema liigenduse väärtust. Paindlikkuse reeglid peaksid olema kitsamad, leidis riigikontroll.

"Ministri ulatuslik õigus kasutada raha riigieelarves ettenähtust erinevalt ei võimalda riigikogul täita oma rolli ning ei anna selgelt infot selle kohta, milleks tegelikult raha kasutatakse. Selline paindlikkus võimaldab tekkida olukorral, kus riigikogu on riigieelarve menetlemise käigus otsustanud näiteks muudatusettepanekuna raha eraldamise konkreetsel otstarbel, kuid minister ei ole kohustatud sellest kinni pidama," täheldas Holm.

"Ulatuslikku õigust muuta riigikogus otsustatud rahakasutuse otstarvet on eelnõus soovitud kompenseerida kohustusega selgitada avalikult raha kehtestatust erinevat kasutust asutuse kodulehel, kuid see kohustus on sisult ja ajaliselt piiritlemata. Selge ei ole millal tuleb info ministri tehtava riigieelarve muutmise otsuse kohta kodulehel avaldada," sõnas riigikontroll.

Riigikontroll leidis, et see teade tuleks avaldada hiljemalt muudatuse rakendamise ajal. Samuti peaks selle juures olema ka põhjendus, miks on vaja raha riigieelarves ettenähtust erinevalt kasutada, näidates seejuures ära konkreetse kulurea, mida vähendatakse, ja kulurea, mida suurendatakse.

Ministeeriumi kodulehel tuleb lihtsalt kättesaadavaks teha valitsemisala eelarve kehtiv hetkeseis, lisas riigikontroll.

Riigikontroll: mõne probleemi lahendamiseks piisaks senise praktika muutmisest

Riigikontrolli hinnangul on riigieelarve sisukamaks ja kasutatavamaks muutmiseks vaja tähelepanu pöörata probleemidele, mida seaduseelnõus ja seletuskirjas ei käsitleta. Kontroll tõi järgnevalt välja paar probleemi, mille lahendamiseks ei ole vaja muuta ühtegi õigusakti, vaid muuta on vaja senist praktikat.

Riigieelarves olevate kuluridade (tegevuste) kohta ei ole suures osas võimalik seletuskirjast leida üheselt mõistetavat ja kogu kulu katvat ehk selgitavat infot, tõi kontroll esile.

"Riigieelarve ja seletuskirja arvud sageli ei ühti. Riigieelarve arusaadavuse eelduseks on piisavad selgitused ja arusaadav kontekst, milles seda esitatakse, mis eelarvedokumentides sisalduvat infot aitavad mõista. Arusaadavuse tagamiseks ei ole vaja seletuskirja rohkem teksti ja atraktiivsemaid esitusviise, vaid ühes kohas asuvaid täpsemaid ja korrektsemaid arvandmeid riigieelarves olevate kuluridade sisu kohta; selgesõnalisemat kasutusotstarvet iga kulu kohta ning kavandatava kulu võrreldavust eelmistel aastatel samaks otstarbeks tehtud kuludega. Seletuskiri ei vaja juurde pikkust, vaid täpsust ja konkreetsust," kirjutas Holm.

Riigikontrolli hinnangul tuleks rahandusministeeriumil tagada, et pärast eelarve vastuvõtmist riigikogus oleks kõigil huvilistel võimalik saada kogu eelarvet hõlmavat selgitavat infot.

"Seletuskiri on praeguse eelarveformaadi juures ainus dokument, millest riigieelarves olevatele summadele on lootust mingitki selgitust saada. Ka rahandusministeerium on suunanud huvitatuid seletuskirja juurde juhtudel, kui on tekkinud küsimusi raha planeeritud kasutamise kohta. Riigikogu menetluse käigus riigieelarve eelnõu muutub, kuid seletuskiri seletab riigieelarve versiooni, mille vabariigi valitsus on riigikogule esitanud. Mõistlik oleks, et rahandusministeerium avaldab pärast riigieelarve menetlemist riigikogus oma veebilehel dokumendi, milles on kajastatud terviktekstina selgitused vastuvõetud eelarve kohta," kirjutas riigikontroll.

Riigikontroll leidis, et rahandusministeeriumi seatud neli eesmärki, mida seadusemuudatustega lahendada soovitakse, on saavutatud vaid osaliselt.

"Mööda ei saa vaadata ka rahandusministeeriumi endagi tõdemusest, et hulga probleemidega hakatakse tegelema alles kunagi tulevikus. See pole hea, sest selgust oleks vaja luua kiiremini ning rakenduvad vahelahendused tekitavad kõigile eelarve ettevalmistajatele palju ebavajalikku lisatööd," kirjutas Holm.