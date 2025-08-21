X!

Riigikontroll: riigieelarve ülesehitus vajab viivitamatult muudatusi

Eesti
Janar Holm.
Janar Holm. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikontrolör Janar Holm kirjutas riigieelarve seadusemuudatust hinnates, et riigieelarve ülesehitus ja sisu vajavad põhimõttelisemaid muudatusi, millega ei tohiks viivitada. Riigikontroll leidis, et rahandusministeeriumi eesmärgid, mida seadusemuudatustega lahendada soovitakse, on saavutatud vaid osaliselt.

Riigikontroll avaldas rahandusminister Jürgen Ligile arvamust riigieelarve seaduse muutmise eelnõu kohta.

Riigikontrolör Holm täheldas, et eelnõus käsitletakse mitmeid olulisi probleeme, millele riigikontroll on tähelepanu juhtinud.

"Põhjendatud on kaotada eelmisel aastal sisse viidud mahukas, kuid raskesti kasutatav, väheinformatiivne ja ministeeriumidele palju asjatut tööd tekitav riigieelarve lisa ja soov esitada seda infot kompaktsemalt," kirjutas Holm.

Ta märkis, et riigieelarve selguse huvides on positiivne, et mitterahaline eelarve (ehk põhivara amortisatsiooni kajastav eelarve osa) viiakse riigieelarve seadusest seletuskirja.

Positiivne on Holmi hinnangul ka see, et määratakse kindlaks kohaliku omavalitsuse tulubaasi hulka kuuluvad ja sellest välja jäävad toetused ning korrastatakse riigisiseste toetuste põhimõtted.

Holm rõhutas aga, et riigieelarve ülesehitus ja sisu vajavad põhimõttelisemaid muudatusi, millega ei tohiks viivitada.

Riigikontroll avaldas toetust eelnõuga võetud suunale määrata riigieelarve seaduse tasemel ministeeriumide eelarvete kulud administratiivse ja majandusliku sisu järgi.

"Oluline on tuua riigieelarve seadus kiiremini lähemale tegelikule elule ja formaadile, mille põhjal peamiselt riigi raha kasutamist valitsemisalades juhitakse ning mille vastu vabariigi valitsus ja riigikogu eelarve otsustusprotsessis tegelikku huvi tunneb ja mida otsustusprotsessis kasutab. See annaks riigikogule võimaluse riigieelarve menetlemise ajal eelarvevalikute üle sisukamalt arutada ning ka avalikkusel paremini mõista kellele, kui palju ja milleks raha eraldatakse," sõnas Holm.

Riigikontroll: raha kasutamise sidumist tulemustega tuleb jätkata

Püüdlust siduda raha kasutamist tulemustega tuleb kindlasti jätkata – seda infot on võimalik sisukalt esitada eelarve seletuskirjas. Kuid senine kogemus näitab, et napib oskust rakendada ulatuslikult tegevuspõhist eelarvet ning selle rakendamine on süsteemitu, märkis riigikontroll.

"Küllap oleks võimalik ja ka mõistlik rakendada mõne konkreetse rahastusobjekti suhtes tegevuspõhist lähenemist juhul, kui tegelik oskus ja võime siduda raha ning tulemus on loomulik, mitte kunstlikult otsitud. Küsimus on lähenemisviisi sobivuses, otstarbekuses ja rakendamise oskuses. Soovitame jätkuvalt võtta mõningast eeskuju Soome riigieelarvest ja sellega seotud dokumentatsioonist," kirjutas Holm.

Vajadusele teha pakutust põhjalikumaid muudatusi viitab ka seaduseelnõu seletuskirjas esitatud loetelu riigikogu rahanduskomisjoniga kokku lepitud tegevustest, mida on pikemas perspektiivis plaanis teha. Riigikontrolli arvates tuleks muudatused teha mitte kaugemas, vaid lähiperspektiivis.

"Pidevad vahelahendused tekitavad ministeeriumidele väga palju ebavajalikku lisatööd, et pidevalt kohanduda uue olukorraga. Kannatab ka raha kasutamise võrreldavus eelnevate aastatega," lisas Holm.

Paindlikkuse reeglid peaksid olema kitsamad

Ministri väga ulatuslik õigus muuta riigikogus otsustatud riigieelarve kulude jaotust vähendab eelarve läbipaistvust ja eelarve detailsema liigenduse väärtust. Paindlikkuse reeglid peaksid olema kitsamad, leidis riigikontroll.

"Ministri ulatuslik õigus kasutada raha riigieelarves ettenähtust erinevalt ei võimalda riigikogul täita oma rolli ning ei anna selgelt infot selle kohta, milleks tegelikult raha kasutatakse. Selline paindlikkus võimaldab tekkida olukorral, kus riigikogu on riigieelarve menetlemise käigus otsustanud näiteks muudatusettepanekuna raha eraldamise konkreetsel otstarbel, kuid minister ei ole kohustatud sellest kinni pidama," täheldas Holm.

"Ulatuslikku õigust muuta riigikogus otsustatud rahakasutuse otstarvet on eelnõus soovitud kompenseerida kohustusega selgitada avalikult raha kehtestatust erinevat kasutust asutuse kodulehel, kuid see kohustus on sisult ja ajaliselt piiritlemata. Selge ei ole millal tuleb info ministri tehtava riigieelarve muutmise otsuse kohta kodulehel avaldada," sõnas riigikontroll.

Riigikontroll leidis, et see teade tuleks avaldada hiljemalt muudatuse rakendamise ajal. Samuti peaks selle juures olema ka põhjendus, miks on vaja raha riigieelarves ettenähtust erinevalt kasutada, näidates seejuures ära konkreetse kulurea, mida vähendatakse, ja kulurea, mida suurendatakse.

Ministeeriumi kodulehel tuleb lihtsalt kättesaadavaks teha valitsemisala eelarve kehtiv hetkeseis, lisas riigikontroll.

Riigikontroll: mõne probleemi lahendamiseks piisaks senise praktika muutmisest

Riigikontrolli hinnangul on riigieelarve sisukamaks ja kasutatavamaks muutmiseks vaja tähelepanu pöörata probleemidele, mida seaduseelnõus ja seletuskirjas ei käsitleta. Kontroll tõi järgnevalt välja paar probleemi, mille lahendamiseks ei ole vaja muuta ühtegi õigusakti, vaid muuta on vaja senist praktikat.

Riigieelarves olevate kuluridade (tegevuste) kohta ei ole suures osas võimalik seletuskirjast leida üheselt mõistetavat ja kogu kulu katvat ehk selgitavat infot, tõi kontroll esile.

"Riigieelarve ja seletuskirja arvud sageli ei ühti. Riigieelarve arusaadavuse eelduseks on piisavad selgitused ja arusaadav kontekst, milles seda esitatakse, mis eelarvedokumentides sisalduvat infot aitavad mõista. Arusaadavuse tagamiseks ei ole vaja seletuskirja rohkem teksti ja atraktiivsemaid esitusviise, vaid ühes kohas asuvaid täpsemaid ja korrektsemaid arvandmeid riigieelarves olevate kuluridade sisu kohta; selgesõnalisemat kasutusotstarvet iga kulu kohta ning kavandatava kulu võrreldavust eelmistel aastatel samaks otstarbeks tehtud kuludega. Seletuskiri ei vaja juurde pikkust, vaid täpsust ja konkreetsust," kirjutas Holm.

Riigikontrolli hinnangul tuleks rahandusministeeriumil tagada, et pärast eelarve vastuvõtmist riigikogus oleks kõigil huvilistel võimalik saada kogu eelarvet hõlmavat selgitavat infot.

"Seletuskiri on praeguse eelarveformaadi juures ainus dokument, millest riigieelarves olevatele summadele on lootust mingitki selgitust saada. Ka rahandusministeerium on suunanud huvitatuid seletuskirja juurde juhtudel, kui on tekkinud küsimusi raha planeeritud kasutamise kohta. Riigikogu menetluse käigus riigieelarve eelnõu muutub, kuid seletuskiri seletab riigieelarve versiooni, mille vabariigi valitsus on riigikogule esitanud. Mõistlik oleks, et rahandusministeerium avaldab pärast riigieelarve menetlemist riigikogus oma veebilehel dokumendi, milles on kajastatud terviktekstina selgitused vastuvõetud eelarve kohta," kirjutas riigikontroll.

Riigikontroll leidis, et rahandusministeeriumi seatud neli eesmärki, mida seadusemuudatustega lahendada soovitakse, on saavutatud vaid osaliselt.

"Mööda ei saa vaadata ka rahandusministeeriumi endagi tõdemusest, et hulga probleemidega hakatakse tegelema alles kunagi tulevikus. See pole hea, sest selgust oleks vaja luua kiiremini ning rakenduvad vahelahendused tekitavad kõigile eelarve ettevalmistajatele palju ebavajalikku lisatööd," kirjutas Holm.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:39

Eelarvestrateegia järgi vähendab Tallinn investeeringute rahastamist

12:30

Raadiouudised (21.08.2025 12:00:00)

12:29

Pulmauurija: traditsioonilises pulmas oli pruutpaar pigem passiivne

12:14

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma

11:34

Stonehenge'i kiviplokke võisid Walesist kohale vedada veised

11:23

Norra võõrustab Eestit MM-valikmängus ligi 30 000 pealtvaataja ees

11:21

Ministeerium eraldas raha vedurijuhtide palgatõusuks Uuendatud

11:17

Riigikontroll: riigieelarve ülesehitus vajab viivitamatult muudatusi

11:05

Riik loobub edaspidi pikaajalise raiemahu määramisest

11:04

Raul Rebane: ootasin Kariselt hinnangut rahvusvahelisele olukorrale

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.08

Postimees: Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi

20.08

Galerii: presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias

19.08

Trump: Ukraina saab tagasi oma elu ja juurde palju maad

10:25

Venemaa korraldas Ukrainale viimaste nädalate suurima õhurünnaku Uuendatud

19.08

Pensioniiga tõuseb 2027. aastal 65 aasta ja ühe kuuni

20.08

Mart Parind ja Liina Raud: Eesti uus Põhjanael – maailma õnnelikem riik

08:22

Sugu vahetanud Saksa neonats asub karistust kandma naistevanglas

20.08

Trump välistas USA väed Ukrainas, kuid pakkus rahuleppe tagamiseks õhutoetust Uuendatud

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

20.08

Fotod: 20. augusti klubi kogunes Toompeal Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:14

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma

11:23

Norra võõrustab Eestit MM-valikmängus ligi 30 000 pealtvaataja ees

10:33

Pidurdamatu Bueckers püstitas WNBA uustulnukate punktirekordi

09:58

Väikestel karikavõistlustel kroonitakse võitjaks Hiiumaa või Paide meeskond

loe: kultuur

09:06

Etenduskunstnik Elle Viies toob lavale iseloodud keele

08:52

Galerii: 20. augusti väljakul tähistati taasiseseisvumispäeva kontserdiga

08:24

Keelesäuts. Klaasike veini?

20.08

Galerii: animatsioonifestivali Animist Tallinn avamine

loe: eeter

11:04

Raul Rebane: ootasin Kariselt hinnangut rahvusvahelisele olukorrale

20.08

Kaisa Ling: meie ühiskonna sotsiaalne sidekude on kärbunud

20.08

Ülle Kaljuste: ma kutsun presidendi tantsima

20.08

Kadri Voorand: tasub ikkagi abielluda

Raadiouudised

11:00

Vaatlejad: Euroopal on keeruline pakkuda Ukrainale julgeolekutagatisteks reaalseid lahendusi

09:25

Raadiouudised (21.08.2025 09:00:00)

20.08

Haridustöötajate liit plaanib streigifondi täitmiseks kaasata ettevõtjaid

20.08

Päevakaja (20.08.2025 18:00:00)

19.08

Päevakaja (19.08.2025 18:00:00)

19.08

Haridusjuht: Kohtla-Järve koolide kohta levitatakse ühismeedias väärteavet

19.08

Mustiveres valmis Viljandimaa loomade uus varjupaik

19.08

Tahtekoalitsioon arutas Ukraina julgeolekutagatisi

19.08

Soomaa loomapidajad: hunte peab senisest rohkem küttima

19.08

Sauga-Pärnu neljarajaline teelõik avati liiklusele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo