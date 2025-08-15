Ülle Madise: riigieelarve seaduse muudatus ei kaota vastuolu põhiseadusega

Rahandusministeerium esitas eelnõu riigieelarve seaduse muutmiseks, kuid see ei kaotaks vastuolu põhiseadusega, sõnab õiguskantsler Ülle Madise.

"Jään siiski varem avaldatud seisukoha juurde, et niinimetatud tegevuspõhine aastaeelarve sellisena, nagu see on riigikogule esitatud alates aastast 2020 ei vasta Eesti Vabariigi põhiseadusele," ütles Madise rahandusministeeriumile saadetud vastuses.

Eesti põhiseaduse alusel on riigieelarve koostamine riigikogu ülesanne. Nii praeguse riigieelarve seaduse kui ka uue eelnõu alusel jäävad osad valdkonnad, eelarve koostamisel siiski valitsuse otsustada.

Madise hinnangul on riigieelarve üle otsustamine läinud parlamendi käest valitsuse ja ministeeriumite kätte.

Rahandusministeeriumi eelnõu, millega proovitakse praegust korda muuta, ei sisalda nõudeid aastaeelarve olemuslikuks muutmiseks, leidis Madise.

Põhiseaduse järgi peab riigikogu seadusega kehtestama igaks aastaks riigi kõigi tulude ja kulude eelarve. Riigikogu annab täitevvõimule kulutamiseks loa ja vajadusel kehtestab muudatused samuti riigikogu, lisas õiguskantsler.

Madise tõi siiski välja, et tal on hea meel selle üle, et eelnõus on põhjalikult reguleeritud riigieelarvest toetuste andmise ja tagasinõudmise kord, samuti viiviste ja intresside arvestamine. Tunnustust väärib tema sõnul ka see, et täpsemini reguleeritakse valitsuse reservi moodustamist ja kasutamist.

Eelmisel kümnendil läks Eesti järk-järgult üle kulupõhiselt riigieelarvelt tegevuspõhisele ning 2020. aasta eelarve oli esimene, mis oli koostatud algusest lõpuni tegevuspõhisel põhimõttel.