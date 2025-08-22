Erakonnad ootavad valimiste eel endiselt uusi liikmeid oma ridadesse

Kuigi juba praegu saab KOV-valimiste jaoks oma valimisnimekirju esitada, siis erakonnad ei kiirusta oma nimekirju avaldama, vaid hoiavad võimalike liitujate jaoks oma uksed avatuna.

Keskerakonnal on esinumbrid paigas, aga kandideerijaid oodatakse juurde. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et erakond ei jälgi seda, kuhu konkurendid oma tugevamad kandidaadid paigutavad.

"Ma arvan, et sellest üldtulemus ei sõltu. Inimesed valivad eelkõige erakondade vahel ja siis otsivad inimesi, kelle poolt nad on valmis hääletama. See väga palju ei sõltu sellest, kuidas käituvad konkurendid. Vähemalt see on meie loogika," sõnas Kõlvart.

Tallinnas populaarsuselt teisel kohal asetsevad sotsid hoiavad samuti nimekirja võimalike liitujate jaoks lahti. Tallinna kaheksa ringkonna esinumbrid kinnitab erakond pühapäeval. Erakonna aseesimehe Tanel Kiige sõnul on huvitav valimisvõitlus tulemas Lasnamäel ja Kesklinnas.

"Me saame realistlikult aru, et Lasnamäe linnaosas käib võistlus teise koha peale. Väga paljudes linnaosades on esikoht lahtine ja küsitlused ka näitavad, et Kesklinnas ja Kristiines on esikoht meie käes või käeulatuses," ütles Kiik.

Eesti 200 nimekirjas pole veel ühe ringkonna esinumber paigas. Nimekirja avalikustavad nad 6. septembril.

"Eesti 200 puhul on meie hetkeseisus nimekiri peaaegu kõige tähtsam küsimus üldse. Meil tuleb kombintsioon tuntud poliitikutest ka riigi tasemel, kes toetavad meie kohalikku vaadet ja kampaaniat ning tuleb omajagu uusi nägusid ja oma valdkonna asjatundjaid," sõnas Eesti 200 aseesimees Aleksei Jašin.

Emori uuringuekspert Aivar Voog ütles, et nimekirja kokkupanemise kõrval on väga oluline ka see, kuidas erakonnad oma kandidaate tutvustama hakkavad. Tema sõnul tõotab huvitav valimisvõitlus tulla Tallinna kesklinnas.

"Selles mõttes juba on huvitav, et neli linnaosa on sellised, kus Keskerakonna võit on juba enam vähem kindel. Need on Lasnamäe, Haabersti, Põhja-Tallinn ja Mustamäe. Mustamäel, kui sinna kogunevad teiste erakondade esimehed, siis võib pilt ka kirjumaks minna," ütles Voog.

Valimisnimekirjade ja kandidaatide esitamise tähtaeg on 9. september. Valimised on oktoobris.