X!

Erakonnad ootavad valimiste eel endiselt uusi liikmeid oma ridadesse

Eesti
Kohalike omavalitsuste volikogude valimise sedel.
Kohalike omavalitsuste volikogude valimise sedel. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Kuigi juba praegu saab KOV-valimiste jaoks oma valimisnimekirju esitada, siis erakonnad ei kiirusta oma nimekirju avaldama, vaid hoiavad võimalike liitujate jaoks oma uksed avatuna.

Keskerakonnal on esinumbrid paigas, aga kandideerijaid oodatakse juurde. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et erakond ei jälgi seda, kuhu konkurendid oma tugevamad kandidaadid paigutavad.

"Ma arvan, et sellest üldtulemus ei sõltu. Inimesed valivad eelkõige erakondade vahel ja siis otsivad inimesi, kelle poolt nad on valmis hääletama. See väga palju ei sõltu sellest, kuidas käituvad konkurendid. Vähemalt see on meie loogika," sõnas Kõlvart.

Tallinnas populaarsuselt teisel kohal asetsevad sotsid hoiavad samuti nimekirja võimalike liitujate jaoks lahti. Tallinna kaheksa ringkonna esinumbrid kinnitab erakond pühapäeval. Erakonna aseesimehe Tanel Kiige sõnul on huvitav valimisvõitlus tulemas Lasnamäel ja Kesklinnas.

"Me saame realistlikult aru, et Lasnamäe linnaosas käib võistlus teise koha peale. Väga paljudes linnaosades on esikoht lahtine ja küsitlused ka näitavad, et Kesklinnas ja Kristiines on esikoht meie käes või käeulatuses," ütles Kiik.

Eesti 200 nimekirjas pole veel ühe ringkonna esinumber paigas. Nimekirja avalikustavad nad 6. septembril.

"Eesti 200 puhul on meie hetkeseisus nimekiri peaaegu kõige tähtsam küsimus üldse. Meil tuleb kombintsioon tuntud poliitikutest ka riigi tasemel, kes toetavad meie kohalikku vaadet ja kampaaniat ning tuleb omajagu uusi nägusid ja oma valdkonna asjatundjaid," sõnas Eesti 200 aseesimees Aleksei Jašin.

Emori uuringuekspert Aivar Voog ütles, et nimekirja kokkupanemise kõrval on väga oluline ka see, kuidas erakonnad oma kandidaate tutvustama hakkavad. Tema sõnul tõotab huvitav valimisvõitlus tulla Tallinna kesklinnas.

"Selles mõttes juba on huvitav, et neli linnaosa on sellised, kus Keskerakonna võit on juba enam vähem kindel. Need on Lasnamäe, Haabersti, Põhja-Tallinn ja Mustamäe. Mustamäel, kui sinna kogunevad teiste erakondade esimehed, siis võib pilt ka kirjumaks minna," ütles Voog.

Valimisnimekirjade ja kandidaatide esitamise tähtaeg on 9. september. Valimised on oktoobris.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:30

Näitus Portselan Patareis sulatab kokku keraamika ja helikunsti

21:24

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat Uuendatud

21:24

Nädalavahetusel on oodata vihma

21:11

Erakonnad ootavad valimiste eel endiselt uusi liikmeid oma ridadesse

21:03

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

20:39

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

20:28

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

20:09

Soome peaminister saabus Eestisse visiidile Uuendatud

20:09

Tallinnast alustas teed Ukrainasse Eesti vabatahtlike hangitud autode konvoi

19:45

Viipekeelsed uudised

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.08

Trump: on väga raske võita sõda ilma sissetungijat ründamata

18:39

Ukraina purustas droonirünnakuga naftajuhtme Družba pumpla Uuendatud

04:29

Tartu Ülikool otsib 1,3 miljoni eest kalasöömise massidesse viijat

10:49

Ukraina tutvustas 3000-kilomeetrise tegevusraadiusega raketti

17:03

Ukraina rünnak Družba naftajuhtme vastu vihastas Trumpi

21.08

Kreml nõuab sõnumirakenduse MAX eelinstallimist kõikidesse nutiseadmetesse

04:33

Emor: Reformierakonna toetus rekordmadal, Keskerakonnal viimaste aastate kõrgeim

09:31

Jurmala plaanib järsult tõsta linna sisenemise tasu

12:22

Tallinna linnavolikogu ei toetanud 30 akutrolli soetamist

21.08

Hääl Eleringi otsusest: turg ei saa enam usaldada turureeglite täitmist

ilmateade

loe: sport

21:24

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat Uuendatud

21:03

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

20:39

Karl Jakob Hein liitus algavaks hooajaks neljakordse Saksamaa meistriga

20:28

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

loe: kultuur

21:30

Näitus Portselan Patareis sulatab kokku keraamika ja helikunsti

18:32

Galerii: Ashot Jegikjan avas Vabaduse galeriis isikunäituse "Mummuistlik rand"

17:14

Pildid: Kogo galeriis avati koostöönäitus Varssavi galeriiga

16:22

Sinijärve raamatusoovitused: ulmeantaloogias "Kuumad allikad" on iga lugu üllatus

loe: eeter

17:01

Draamasari "Von Fock" on nomineeritud Prix Europa auhinnale

15:30

Vabarna pausile läinud Trad.Attack!ist: kõigil algab väike leinaperiood

10:58

Georg Malvius: kui esimest korda Tallinna jõudsin, siis oli linn unarusse jäetud

21.08

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (22.08.2025 18:00:00)

17:55

Programmeerimiskool kood/Võru käivitub septembris

16:30

Orkla loodab jõuda detsembris Põltsamaa tehase müügilepinguni

15:30

RMK ei hakka Kasari jõge vanasse sängi juhtima

15:25

Raadiouudised (22.08.2025 15:00:00)

13:05

Kambja vallas kandideerijad: vajame juurde lasteaia- ja koolikohti

13:00

Tallinna volikogu ei kiitnud heaks 30 akutrolli ostmist

12:55

Reformierakond ei pruugi Järva vallas oma nimekirjaga välja tulla

12:35

Laupäeval sajab hoovihma ja õhk jaheneb

12:20

Raadiouudised (22.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo