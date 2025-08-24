X!

WSJ: USA takistab Kiievil rünnata kaugmaarakettidega Venemaad

HIMARS-i laskmised Saaremaal
HIMARS-i laskmised Saaremaal
USA kaitseministeerium on juba mitu kuud takistanud Ukrainal anda kaugmaarakettidega lööke Venemaa territooriumi pihta, kirjutas laupäeval Wall Street Journal.

Anonüümsust palunud USA ametnikud ütlesid ajalehele, et alates hiliskevadest on Pentagon takistanud Ukrainal Ühendriikides toodetud ATACMS rakettide kasutamist Venemaal asuvate sihtmärkide vastu.

Ajalehe allikate sõnul langetab lõpliku otsuse selle kohta, kas Ukraina võib Venemaal ATACMS rakette kasutada, kaitseminister Pete Hegseth.

Allikate andmeil üritas Ukraina vähemalt ühel korral kasutada USA rakette Venemaa territooriumil asuva sihtmärgi vastu, kuid taotlus lükati tagasi.

USA kaitseministeerium ja Ukraina ametivõimud ei vastanud WSJ kommentaaripalvetele.

Mullu novembris andis president Joe Bideni administratsioon Ukrainale loa rünnata Venemaa poolel asuvaid sõjalisi sihtmärke ATACMS-rakettidega.

USA president Donald Trump ütles sel nädalal, et Ukraina ei saa end kaitsta ilma ründamata.

"On väga raske, kui mitte võimatu, võita sõda ilma sissetungija riiki ründamata," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Trump kritiseeris taas oma eelkäijat, öeldes, et too ei lubanud Ukrainal Venemaad rünnata.

Ametlike allikate kohaselt ei tähendanud Trumpi sotsiaalmeedia postitus siiski seda, et ta tühistaks kaitseministri otsustusõiguse või julgustaks Ukrainat ATACMSe kasutama.

Trump sarjas Bidenit ka möödunud aasta lõpus, kui ta oli juba valitud järgmiseks presidendiks. Trump nimetas Bidenit tol ajal rumalaks, kuna ta ei lubanud Ukrainal Venemaad rünnata.

"Me lihtsalt eskaleerime seda sõda ja muudame olukorra veelgi halvemaks," ütles ta detsembris ajakirjale Time antud intervjuus.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

