Ossinovski: valimistel pakuvad ainsat tõsist valikut sotsid ja Keskerakond

Tallinna linnapea ja Sotsialdemokraatliku Erakonna aseesimees Jevgeni Ossinovski ütles, et eelseisvatel valimistel pakuvad ainsat tõsiseltvõetavat valikut sotsid ja Keskerakond, kuid viimasel puudub ambitsioonikas visioon.

"Tallinn ei saa piirduda pelgalt Eesti tugevaima omavalitsuse rolliga – seda oleme me pealinnana niikuinii," ütles sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Jevgeni Ossinovski enne erakonna Tallinna piirkonna üldkoosolekut.

"Tallinna ambitsioon peab olema pakkuda igas valdkonnas vähemalt Euroopa pealinnade parimat, aga mõnes valdkonnas ka maailma parimat sooritust," lisas ta.

Ossinovski sõnul võiks Tallinna arendamisel olla eeskujuks Kopenhaagen. "Linn, kus inimesed tahavad elada, kuhu ettevõtted investeerivad ja kus maailmatasemel elukeskkond käib käsikäes ausa ja demokraatliku juhtimisega," rääkis Ossinovski.

Sotsiaaldemokraatide esikandidaadi sõnul pakuvad eelseisvatel valimistel ainsat tõsiseltvõetavat valikut sotsid ja Keskerakond, kuid viimasel puudub ambitsioonikas visioon. "Kõlvarti linnajuhtimise visioon piirdub sellega, et muru niidetakse ja mänguväljakud remonditakse. See on sobilik linnaosavalitsuse tööplaani, aga Eesti pealinn väärib palju enamat," märkis Ossinovski.

"Meie eesmärk ei ole olla vaid Eesti või Baltikumi parim, vaid sihtida kõrgemale," lisas ta. Sellest ambitsioonist lähtuvalt on sotsid tema sõnul kokku pannud oma Tallinna valimisprogrammi, mille kolm põhiteemat on taskukohased kodud, hea haridus kodu lähedal ning Euroopa parim ühistransport.