PPA jälgis Peipsi kohal alla kukkunud drooni

Eesti
Peipsi järv.
Peipsi järv. Autor/allikas: ERR
Eesti

Politsei- ja piirivalveamet jälgis pühapäeva varahommikul Peipsi järve kohal lennanud drooni. Hiljem kukkus droon Venemaa territooriumil Peipsi järve.

PPA vastutava politseiametniku Ivan Posledovi sõnul tuvastas piirivalve pühapäeva varahommikul kahel korral Peipsi järve kohal lendava drooni. 

"Esmalt avastas Varnja radarivaatleja varahommikul kell 5.20 Peipsi järve kohal Venemaa poolel lendava objekti, mis ilmselt oli droon ja mille lendu jälgisime kuni see kadus radaripildilt Venemaale. Tund aega hiljem tuvastas Mustvee kordoni radarivaatleja samuti Venemaa poolel lendava drooni, mille teekonda jälgisime kuni kell 6.25 kukkus see vette Venemaa territooriumil umbes 6 kilomeetri kaugusel Eesti-Vene piirist. Pärast alla kukkumist paiskus droon tükkideks tõenäoliselt plahvatuse tõttu," rääkis Posledov. 

"Droonid ei võtnud kordagi suunda Eesti poole ning on ebaselge, kas tegu oli sama drooniga, mis vahepeal radaripildilt kadus või siis kahe erineva drooniga," täiendas Posledov.

Kaitsevägi pühapäeval intsidenti ei kommenteerinud.

Laupäeval ja pühapäeva varahommikul toimus Venemaal Leningradi oblastis aktiivne droonide liikumine, kui Ukraina ründas droonidega erinevaid Venemaal asuvaid objekte. Droonid ründasid nii Peterburi linnas asuvaid objekte kui ka Eesti piiri lähedal asuvat Ust-Luga sadama naftaterminali.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

