Põllumees leidis Eesti territooriumilt ründedrooni tükid

Kohalik põllumees leidis esmaspäeval kella 15 paiku Tartumaal Elva vallas ründedrooni tükid. Sündmuskohal tuvastati ka plahvatusjärgne kraater, ütles kapo peadirektor Margo Palloson, kes lisas, et inimesed juhtumis viga ei saanud.

"Seejärel käivitusid kõik vajalikud protseduurid," lisas kaitseminister Hanno Pevkur.

Sündmusele reageeris päästeamet. Kaitsepolitsei on algatanud koostöös prokuratuuriga asjaolude selgitamiseks uurimise.

Kaitsepolitsei hinnangul tuli droon Eesti territooriumil alla juba pühapäeva varahommikul. "Väga esialgsete andmete põhjal meil on alust arvata, et tegu võib olla Ukraina drooniga, mis oli sihitud Venemaa sisemaa objektidele, kuid mille Venemaa oma GPS-segamiste ja muude elektroonilise võitluse vahenditega eksitas kursilt ja see kaldus Eesti õhuruumi. Hetkel mitte miski ei viita, et tegemist võiks olla Venemaa drooniga," ütles Palloson.

Palloson märkis, et tegemist oli sõjalise drooniga, mille küljes oli lõhkeaine ja mis ka plahvatas. Kui ta oleks kukkunud elumajale, oleks Pallosoni sõnul võinud droon põhjustada ulatuslikke kahjustusi.

Pallosoni sõnul on võimalik, et droon sattus Eesti õhuruumi nii Venemaa õhuruumist kui ka Läti õhuruumist. Ta lisas, et seda hetkel uuritakse.

Pevkuri sõnul on droonitükkide leidmine eelkõige põhjustatud sellest, et Venemaa jätkab sõda Ukrainas ja Ukraina kaitseb ennast.

Kaitseväe luurekeskuse ülem Ants Kiviselg ütles juhtunut laiemalt kommenteerides, et GPS-segamised Venemaa poolt on suunatud Venemaa strateegiliste objektide kaitsele ega ole suunatud otseselt Eesti või teiste NATO liitlaste vastu.

Kiviselg rõhutas, et ohutase Eestis muutunud ei ole.

Pevkur rääkis, et Eesti on alustanud uut tüüpi radarite soetust, mis tuvastavad madalal lendavaid objekte. "Kas sellega on võimalik tekitada üldine vaip? Teoreetiliselt jah, sõltub sellest, kui palju me sinna ressurssi paigaldame. Meie võimekus saab oluliselt paremaks. Kas ta saab olema 100 protsenti katvusega, näitab aeg. Samas Ukraina sõda näitab, et 100 protsenti katvust ei ole kuskil," lausus Pevkur.

Pevkuri sõnul suhtles ta esmaspäeva õhtul ka Ukraina kaitseministriga.

Pühapäeva varahommikul jälgis politsei- ja piirivalveamet Peipsi järve kohal lennanud drooni, mis hiljem kukkus Venemaa territooriumil Peipsi järve.

Laupäeval ja pühapäeva varahommikul toimus Venemaal Leningradi oblastis aktiivne droonide liikumine, kui Ukraina ründas droonidega Venemaal asuvaid objekte. Droonid ründasid nii Peterburi linnas asuvaid objekte kui ka Eesti piiri lähedal asuvat Ust-Luga sadama naftaterminali.