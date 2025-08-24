X!

Sotsid ja EKRE tutvustasid oma valimisprogramme

Eesti
Martin Helme ja Jevgeni Ossinovski
Martin Helme ja Jevgeni Ossinovski Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Sotsiaaldemokraadid ja EKRE tutvustasid pühapäeval Tallinnas oma kohalike valimiste programme ja loosungeid. Sotside sõnul on Jevgeni Ossinovski Tallinnas Mihhail Kõlvarti peamine konkurent linnapea kohale. EKRE peab oluliseks Keskerakonnaga konkureerimist ka Ida-Virumaal.

Sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapea kandidaadi Jevgeni Ossinovski sõnul on erakonna sihiks linnapea koha säilitamine. Tema hinnangul käibki konkurents selles küsimuses peamiselt tema ja Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti vahel.

"Tallinna linn ei saa piirduda madala ambitsiooniga - ambitsiooniga lihtsalt tiksuda, ambitsiooniga lihtsalt olla Eesti parim omavalitsus. Meie eesmärk on see, et Tallinn oleks üks maailma ägedamaid pealinnu. Meie sihiks on püüelda Kopenhaageni poole - linn, mis on Euroopa võrdlustes kõikides üks maailma parimaid," sõnas Ossinovski.

Sellest lähtuvalt on ka valimisprgramm koostatud, mille keskmes on haridus, linnaruum ja ühistransport ning elamupoliitika taskukohasus. Seetõttu on ka nende üle-Eestiliseks loosungiks "Igaüks loeb", mis viitab nii piirkondlikule kui majanduslikule võrdusele.

"Meil ei pea olema mitte nii, et kui majandus kasvab ja rikkus tuleb Eestisse juurde, siis vaid vähesed saavad sellest osa, vaid iga inimene peab sellest osa saama. Lõppkokkuvõttes pole küsimus ainult majanduslikus tugevuses, vaid ka ühtsuses ja vastupanuvõimes ehk julgeolekus," ütles SDE esimees Lauri Läänemets.

Tallinnas kogunes pühapäeval ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kes tutvustas samuti oma kohalike omavalitsuste valimiste programmi ja loosungit, milleks on "Muidugi EKRE".

"Meie toetus on siiski ju eelkõige maapiirkondades. Lääne-Eesti, kesk-Eesti, lõuna-Eesti. Seal ma üldse ei muretse. Meil on raskem suuremates linnades, nagu Tallinnas ja Tartus, objektiivsetel põhjustel. Nendes peame rohkem pingutama, et oma tulemus ära võtta. Me oleme üks neid väheseid, kes väga süstemaatiliselt ehitab üles oma kohalolekut Ida-Virumaal. Me ei saa jätta Ida-Viru omavalitsusi ainult Keskerakonnale või venelastele. Kõige eestimeelsem erakond peab olema Jõhvis, Sillamäel, Kohtla-Järvel ka väljas," lausus EKRE esimees Martin Helme.

EKRE lubab valimisprogrammis kohalikku elu arendada, aga ka mitmeid üleriigilisi asju. Näiteks maamaksu langetamist ning autoomanike õiguste eest seismist.

"Palgad peavad tõusma, maksud peavad langema, hinnad peavad langema. Edendada kohalikku ettevõtlust, luua juurde töökohta. Me kindlasti lubame, et nendes omavalitsustes, kus EKRE on võimul, ei tule päikese- ega tuuleparke," sõnas Helme.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

