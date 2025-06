Saksamaa kahtlustab Venemaad luuredroonide väljalaskmises laevadelt

Saksamaa rannikul paiknevate sõjaväeobjektide läheduses on üha sagedamini märgata droone, mille lennutamises kahtlustavad Saksa luureagentuurid Venemaad, mis saadab droone välja merel seisvatelt laevadelt.

Lääne luureagentuurid oletavad, et Venemaa laseb Põhja- ja Läänemerel laevadelt välja luuredroone, vahendas väljaanne Deutsche Welle teisipäeval telejaamade WDR ja NDR ning ajalehe Süddeutsche Zeitung (SZ) ajakirjandusliku uurimise tulemusi.

Juurdluses tuuakse näitena Antigua ja Barbuda lipu all sõitva kaubalaeva HAV Dolphin juhtum, mis vahetult pärast remonti Kaliningradis seisis üle kaheksa päeva ankrus Kieli lahes, kus baseerub Saksa mereväe 1. flotill. Kui mereväebaasi lähedal droone märgati, otsustasid Saksa võimud Dolphinile kontrolli saata. Ajakirjanike sõnul föderaalpolitsei sealt droone ei leidnud, kuid tegi kindlaks, et kogu seitsmeliikmeline meeskond koosnes Venemaa kodanikest.

15. mail saabus HAV Dolphin Hollandisse Rotterdami, kus alus samuti läbi otsiti, kuid samuti oli võimatu kinnitada kahtlusi selle seotuse kohta spionaažis või sabotaažis, selgus meedia uurimisest. Hiljem teatasid HAV Dolphini omanikud, et neile tehti põhjuseta kontroll, ettevõttel pole Venemaal kliente ning Vene meeskond võeti tööle tänu nende kogemustele ja oskustele.

Saksamaa Schleswig-Holsteini liidumaa siseministeerium kinnitas ajakirjanikele, et alates 2025. aasta algusest on piirkonna ranniku lähedal tundlike tööstus- ja sõjaliste objektide läheduses märgatud 34 kahtlast drooni. NDR-i, WDR-i ja SZ andmetel võib selliste droonireidide koguarv kogu Saksamaa rannikul ulatuda sajani.

Euroopa julgeolekuteenistused nõustuvad, et vähemalt osa neist droonidest lastakse välja tsiviilalustelt, mis kuuluvad Venemaa varilaevastikku. Lisaks ütles Saksa relvajõudude esindaja ajakirjanikele, et süsteemid droonide laevadelt väljasaatmiseks on saadaval tsiviilturul.

Mai keskel leidis uurimise andmetel aset veel üks intsident, mis Saksa julgeolekuteenistused ärevaks tegi, kirjeldas Deutsche Welle. Umbes 140 kilomeetri kaugusel Borkumi saarest sattus Vene tankerit jälginud politseilaev ootamatult seitsme drooni valve alla. Nad saatsid politseialust umbes kolm tundi, mille jooksul Saksa politseinikud ei suutnud selle vastu midagi teha.

Viimastel kuudel on Saksamaa, Soome, Hollandi ja Taani ametivõimud korduvalt kontrollinud spionaažis või sabotaažis kahtlustatavaid laevu, millest mõned olid seotud läheduses märgatud droonidega, selgub NDR-i, WDR-i ja SZ-i uurimisest. Vaatamata suurenenud kontrollile pole aga leitud ühtegi laeva, mida saaks kindlalt seostada droonide väljalaskmisega.