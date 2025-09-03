X!

Leedu president pidi tundmatu drooni tõttu kaks tundi Vilniuses maandumist ootama

Välismaa
Leedu president Gitanas Nauseda detsembris Tallinnas peetud JEF tippkohtumisel.
Leedu president Gitanas Nauseda detsembris Tallinnas peetud JEF tippkohtumisel. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Leedu presidenti Gitanas Nausėdat vedanud lennuk ei saanud teisipäeval kahe tunni jooksul Vilniuse lennujaamas maanduda, kuna õhuruumis oli tuvastamata droon.

Leedu avalik-õiguslik ringhääling LRT teatas viitega lennujälgimisteenusele Flightradar24, et presidendi lennuk väljus Helsingist kell 19.10 ja jäi Vilniuse ümber tiirutama, enne kui lõpuks kell 21.17 maandus.

"Kui lennuk lähenes Vilniuse lennujaamale, viitasid teated drooni olemasolule ja sellele, et maandumine oli sel ajal ohtlik. Piloodid rakendasid ohutusmeetmed ja maandusid mõne aja pärast," ütles Nausėda pressiesindaja Tomas Beržinskas.

Leedu lennuliikluse ettevõte Oro navigacija selgitas, et hoiatus drooni kohta Liepkalnise piirkonna kohal tuli Leedu lennujuhtimisteenistuselt.

"Seejärel aktiveeriti ohutusprotseduurid: lennud peatati ajutiselt ja lennuliiklus taastati pärast seda, kui kinnitati ohu puudumist. Koos teiste teenistustega uurime, milline droon lennuliiklust häiris," lisas ta.

31. augustil segati Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni lennuki GPS-süsteemi teel Bulgaariasse. Bulgaaria võimud kahtlustavad Venemaa sekkumist.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov eitas väiteid Venemaa seotusest, kuid Bulgaaria siseminister Daniel Mitov ütles, et selliseid väiteid ei tohiks usaldada.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: European Pravda

