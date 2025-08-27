Reitingud: erakondade toetus püsib stabiilsena

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,4 protsenti, Keskerakonda 18,1 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 17,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös valmivast küsitlusest.

Nädalaga ühegi erakonna toetus märkimisväärselt ei muutunud. Liidrikohal oleva Isamaa edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 9,3 protsendipunkti ning kolmandal kohal olev EKRE jääb Keskerakonnast 0,6 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad SDE (13,1 protsenti), Reformierakond (11,9 protsenti) , Parempoolsed (6,8 protsenti) ning Eesti 200 (2,6 protsenti). Parempoolsete toetus ei ole Norstati erakondliku eelistuse küsitlustes varem nii kõrge olnud.

Erakondade toetus 03.08.2025 - 24.08.2025. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute instituut/Norstat AS

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,5 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 76,1 protsenti vastajatest.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 28. juulist 24. augustini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.