Tänu vihmasele suvele on oodata rikkalikku seeneaastat

Kui tänavune vihmane suvi on teinud Lõuna-Eestis põllupidamise keeruliseks, siis seenelised võivad tunda headmeelt - metsas on seeni palju.

Need, kellel on võimalus Lõuna-Eestis metsa seenele minna, pettuma ei pea, sest kui vähegi mõnda seenekohta teada, siis seenekorvid tühjaks ei jää.

"Suvel on Lõuna-Eestis olnud seeni väga palju, vähemalt kuni augusti alguseni ja seda seepärast, et oli väga palju vihma. Mõnel varasemasel aastal on olnud kuivapoolne suvi ja siis on seened palju hiljem välja tulnud. Ma arvan, et kõik seened on siiani saanud väga hästi kasvada, sest paljud tulid välja juba juuni alguses, isegi hilissuvised seened. Siiani on olnud kõigile väga hea aasta," ütles mükoloog Leho Tedersoo.

Kui järgenevatel nädalatel ööd liialt jahedaks ei lähe ja metsas jätkub piisavalt niiskust, siis on lootus, et saavad hästi kasvada ka sügisseened.

"Eks praegune aeg on korilasele väga hea. Need Põlvamaa Palu männikud on seeni tõsiselt täis ja pilviku kõrgaeg on peale tulnud, aga eelmisest lõikusest kasvab veel kukeseen ja mõningaid muid ka. Lisaks on riisikas tulnud ka peale, et tegelikult leiab siit päris palju erinevaid seeneliike, aga pilvikut on massiliselt," sõnas seeneline Urmas Roht.