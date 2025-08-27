Neljapäeval paistab taas päike

Neljapäeval kaardub kõrgrõhuhari Balti riikide kohale ja hoiab meid suuremast sajust. Kuid õhuvoolus imbub läänest-edelast soojemat õhku ja selles on niiskust, mis annab toidet pilverünkade arenguks. Kohati on kergeid vihmahooge ning seda eelkõige öösel ja ennelõunal, aga pilverünkade eemaldudes tuleb päike välja ja rahulikus lõunakaare tuules tõuseb päevasoe 20 kraadi lähedale.

Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub edela- ja läänetuul 2-7, enne keskööd Virumaa rannikul lääne- ja loodetuul kuni 10, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 5 kuni 10, rannikul kuni 14 kraadi.

Hommikul on nii selget taevast kui pilverünki. Üksiku sajuhoo võimalus on Eesti põhjaservas. Puhub lõunakaare tuul 2-5, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 8 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi.

Päeval on päikest ja pilverünki, millest üksikuid vihmahooge tulla võib, suurem on võimalus Harju- ja Virumaal. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Õhusooja 17 kuni 21 kraadi.

Õhtul on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on 15 kuni 18 kraadi.

Reede tuleb soe, aga vihmahoogudega. Laupäev jätkub sooja suvise ilmaga. Lõuna poolt läheneb uus madalrõhkkond, aga selle liikumisteekond on veel väikese küsimärgi all. Nõnda pole veel kindel, kas ja kui kaugele selle vihmapilved jõuavad. Pühapäeval on hoovihma võimalus suurem.

Uue nädala algus peaks kuivem ja südasuviselt soe olema.