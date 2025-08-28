Galerii: Karis võõrustas Kadriorus USA vabariiklastest senaatoreid

Kohtumisel senaatorite John Thune'i, Jim Banksi, John Curtise, David McCormicki, Bernie Moreno ja Jon Hustediga tänas Karis USA-d pikaajalise toetuse ja liitlassuhete eest ning ütles, et Eesti hindab kõrgelt Ameerika Ühendriikide globaalset liidrirolli ning jääb kindlaks liitlaseks vabaduse ja turvalisuse kaitsel.

Eesti riigipea ja NATO Euroopa liitlasi külastanud USA senaatorite kohtumise keskmes olid julgeolekuküsimused, Ukraina sõja mõju ning Atlandi-üleste suhete tugevdamine.

President Karis tõi kohtumisel välja USA vägede kohaloleku tähtsuse Eestis ja senised sammud Euroopa julgeoleku tugevdamisel. "Atlandi-ülesed suhted on Euroopa julgeoleku tagamisel kriitilise tähtsusega. See on väga oluline, et Ameerika lipp on Euroopas nähtaval – see annab kindluse liitlastele ja on mõjus heidutus Venemaa agressiooni vastu," ütles president Karis.

Kohtumisel käsitleti ka Eesti kaitsevõime arendamist ja liitlaste rolli. Karis tõi välja, et Eesti on otsustanud iseenda kaitsmise kõrval anda tugeva panuse kollektiivkaitsesse, mille tõestuseks on, et peagi moodustavad Eesti kaitsekulutused 5,4 protsenti SKP-st.

"Eesti on üks esimesi liitlasi, kes on võtnud sihiks tõsta kaitsekulutused NATO tippkohtumisel Haagis kokku lepitud viie protsendi tasemele. Sellega toetame president Trumpi üleskutset, et Euroopa peab tegema rohkem," ütles Karis. "See on tugev signaal liitlastele ja võimaldab veenda kõiki rohkem panustama. Euroopa oli harjunud elama rahus, kuid äratuskell on ammu helisenud ning valdav osa Euroopa riike võtab julgeolekut üha tõsisemalt."

Karise sõnul nõuab tulevik pikaajalist Venemaa ohjelduspoliitikat ning rahu Ukrainas ei saa olla lõppeesmärk. "Eesti näeb julgeolekuohtu Venemaa imperialistlikes eesmärkides, mis avalduvad täna Ukrainas. Kui Venemaad ei õnnestu ohjeldada ja tagasi tõrjuda, võib ta otsida uusi võimalusi oma imperialistlike ambitsioonide elluviimiseks meie piirkonnas või laiemalt. Nende pikemaajaline eesmärk on muuta maailma korda ja põhimõtteid – seda ei tohi lubada. Peame üheskoos survestama ka neid, kes Venemaal sõdida võimaldavad," ütles Karis.

Lisaks julgeoleku- ja kaitseküsimustele tundsid senaatorid presidendi kantselei teatel huvi ka Eesti digiriigi kogemuse vastu.