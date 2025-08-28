X!

Ukrainas hukkus Eesti vabatahtlik sõdur

Eesti
Ukraina lipp ja Eesti lipp
Ukraina lipp ja Eesti lipp Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Neljapäeval kinnitas Eesti kaitsevägi, et Ukrainas suri Eesti vabatahtlik sõdur Olev Roost.

Neljapäeval teatas Eesti erioperatsioonide väejuhatus sotsiaalmeedias Ukrainas sõdinud Eesti kodaniku Olev Roosti hukkumisest.

"Sügava kurbusega teatan, et Ukraina vabaduse eest võideldes on langenud Eesti vabatahtlik Olev Roost," avaldati teates.

Roost liitus 2010. aastal Scoutspataljoniga, kus ta teenis kuni 2017. aastani. Scoutspataljoni ridades osales ta 2011. ja 2013. aastal välisoperatsioonidel Afganistanis.

2017. aastal läbis ta EOVJ Valiku, ühines kaitseväe üksusega ning 2020. aastal võttis osa välisoperatsioonist Malis. Roost kuulus erioperatsioonide väejuhatuse koosseisu 2023. aastani, mil lahkus teenistusest omal soovil. Pärast seda suundus ta vabatahtlikuna Ukrainasse, kus võitles Ukraina 3. erioperatsioonide rügemendi ridades.

2020. aastal pälvis Roost tunnustuse "Parim juht põhikursusel" konkursil.

"Endised teenistuskaaslased mäletavad Olevit kui relvavenda, kes oli oma julguse, pealehakkamise ja võitlustahtega eeskujuks kõigile. Ta oli meeskonna hing ja alustala. Tema asjatundlikkus ning vaprus aitasid teistel end lahinguväljal turvalisemalt tunda," sõnati avalduses.

"Ta läks võõrsile, et kaitsta rahu oma kodumaal, riskides oma eluga ja andes kõik, et sõda ei jõuaks meieni. Me kanname tema mälestust austusega ja ei unusta iial tema panust."

Seni on Ukrainas sõjategevuses kinnitatud viie eestlase hukkumine. Üks vabatahtlik on kadunud.

2025. aasta juunis hukkus Ukraina Harkivi oblastis Oskili jõe piirkonnas Borova linna lähedal Alo Klaassepp. 2024. aasta juunis hukkus Martin Jääger lahingus Harkivi ja Luhanski oblasti piiril Kupjanski-Svatove suunal Raihorodka küla lähedal. 2024. aasta märtsis hukkus Ukrainas Donetski oblastis Bahmuti lähistel Vene relvajõudude suurtükitules endine Eesti kaitseväe ohvitser Ivo Jurak. 2023. aasta septembris hukkus Donetski oblastis Lõmani linna lähedal droonirünnakus Tanel Kriggul.

Üks vabatahtlik Eesti sõdur jäi Ukraina lahingutegevuses kadunuks eeldatavasti 27. märtsil 2025.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:39

Tänak oli Paraguai ralli testikatsel teine

19:24

Ukrainas hukkus Eesti vabatahtlik sõdur

18:55

Aivar Sõerd: 800 miljonit parema eelarveseisu taga on ühekordsed asjaolud Uuendatud

18:54

Vine võitis etapi, Vingegaard kaotas särgi

18:45

Päevakaja (28.08.2025 18:00:00)

18:40

Kohus peatas Jüri Vilmsi säilmete väljakaevamise

18:36

Endised rahandusministrid ei toeta tulumaksutõusust ja automaksust loobumist

18:31

Reuters: Ukraina on augustis Venemaa naftatöötlemisvõimele valusa hoobi andnud

18:05

Tallinnas toimub suur bowlinguturniir

17:56

Hando Sutter: faktid peaministri väiteid ei toeta

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17:14

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

27.08

Sõja 1281. päev: Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses Uuendatud

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

27.08

Statistikaamet: arvutasime teise kvartali keskmise kuupalga valesti Uuendatud

08:22

Teismelise migrandi hukkumine vallandas Šveitsi linnas rahutused

27.08

Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

27.08

Trump ründas Sorost

14:31

Uute katkupuhangute tõttu läheb hukkamisele ligi 30 000 siga Uuendatud

13:34

Indrek Neivelt: numbrimaagia 800 miljoni euroga

06:56

Teadlane: ministeeriumi ettepanekud sündimuse suurendamiseks on mõistlikud

ilmateade

loe: sport

19:39

Tänak oli Paraguai ralli testikatsel teine

18:54

Vine võitis etapi, Vingegaard kaotas särgi

18:05

Tallinnas toimub suur bowlinguturniir

17:44

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

loe: kultuur

16:43

VAT Teater alustab hooaega Priit Pärna stsenaariumil põhineva lavastusega

14:59

Galerii: Draakoni galeriis uus näitus kõneleb haavatavusest ja vastupanust

14:47

Kumu Dokumentaali sügishooaja avafilmi fookuses on juust

14:38

Kellerteater toob oktoobris lavale Paul Piigi kirjutatud trilleri

loe: eeter

16:44

Raadio 2 tähistab reedel taas bändisärgipäeva

13:00

Mikael Meema: koomikud on tihti ühed kõige tõsisemad inimesed

12:02

Arstid diagnoosivad Eestis üha enam puukborrelioosi

10:36

Tallinna Toomkiriku katus särab peagi uues vaskkuues

Raadiouudised

16:50

Kohus seiskas Jüri Vilmsi säilmete väljakaevamise

15:35

Saksa välisminister: EL-i Kiievi esinduse ründamine ei saa jääda tagajärgedeta

15:25

Raadiouudised (28.08.2025 15:00:00)

12:50

Veneetsia festivali filmid peegeldavad ohtlikku aega

12:45

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

12:25

Raadiouudised (28.08.2025 12:00:00)

10:00

Kraavide kinniajamine Alam-Pedja metsades tekitab kohalike seas küsimusi

10:00

Sotsiaalministeeriumil valmisid sündimuse suurendamise ettepanekud

09:55

FBI uurib Minneapolise tulistamist kui vihakuritegu

09:50

Kohati sajab hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo