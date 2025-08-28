Ukrainas hukkus Eesti vabatahtlik sõdur

Neljapäeval teatas Eesti erioperatsioonide väejuhatus sotsiaalmeedias Ukrainas sõdinud Eesti kodaniku Olev Roosti hukkumisest.

"Sügava kurbusega teatan, et Ukraina vabaduse eest võideldes on langenud Eesti vabatahtlik Olev Roost," avaldati teates.

Roost liitus 2010. aastal Scoutspataljoniga, kus ta teenis kuni 2017. aastani. Scoutspataljoni ridades osales ta 2011. ja 2013. aastal välisoperatsioonidel Afganistanis.

2017. aastal läbis ta EOVJ Valiku, ühines kaitseväe üksusega ning 2020. aastal võttis osa välisoperatsioonist Malis. Roost kuulus erioperatsioonide väejuhatuse koosseisu 2023. aastani, mil lahkus teenistusest omal soovil. Pärast seda suundus ta vabatahtlikuna Ukrainasse, kus võitles Ukraina 3. erioperatsioonide rügemendi ridades.

2020. aastal pälvis Roost tunnustuse "Parim juht põhikursusel" konkursil.

"Endised teenistuskaaslased mäletavad Olevit kui relvavenda, kes oli oma julguse, pealehakkamise ja võitlustahtega eeskujuks kõigile. Ta oli meeskonna hing ja alustala. Tema asjatundlikkus ning vaprus aitasid teistel end lahinguväljal turvalisemalt tunda," sõnati avalduses.

"Ta läks võõrsile, et kaitsta rahu oma kodumaal, riskides oma eluga ja andes kõik, et sõda ei jõuaks meieni. Me kanname tema mälestust austusega ja ei unusta iial tema panust."

Seni on Ukrainas sõjategevuses kinnitatud viie eestlase hukkumine. Üks vabatahtlik on kadunud.

2025. aasta juunis hukkus Ukraina Harkivi oblastis Oskili jõe piirkonnas Borova linna lähedal Alo Klaassepp. 2024. aasta juunis hukkus Martin Jääger lahingus Harkivi ja Luhanski oblasti piiril Kupjanski-Svatove suunal Raihorodka küla lähedal. 2024. aasta märtsis hukkus Ukrainas Donetski oblastis Bahmuti lähistel Vene relvajõudude suurtükitules endine Eesti kaitseväe ohvitser Ivo Jurak. 2023. aasta septembris hukkus Donetski oblastis Lõmani linna lähedal droonirünnakus Tanel Kriggul.

Üks vabatahtlik Eesti sõdur jäi Ukraina lahingutegevuses kadunuks eeldatavasti 27. märtsil 2025.