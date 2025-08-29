Saksamaal ületas töötute arv kolme miljoni inimese piiri, mis on viimase kümne aasta suurim näitaja.

Saksamaa töötuse määr on kerkinud ja see seab valitsuse suurema surve alla. Kantsler Friedrich Merzi valitsus on juba lubanud suurendada investeeringuid majandusse

Augustis kasvas töötuse määr 0,1 protsendi võrra 6,4 protsendini. Augustis oli riigis 631 000 vaba töökohta, mida on 68 000 võrra vähem kui aasta tagasi.

Saksamaa föderaalse tööhõiveameti juhataja Andrea Nahles ütles, et suvi oli tööturul rahulik aeg, kuna paljud firmad lükkavad uute töötajate värbamise edasi hooaja lõppu. Ta rõhutas, et kuigi tööturgu koormab endiselt nõrk majanduskasv, siis on näha ka varaseid märke olukorra stabiliseerumisest.

Nahlese sõnul peaks septembris olukord leevenema, kuid hoiatas, et talvel võib töötute arv ületada taas kolme miljoni inimese piiri.

"Tööturgu kujundab endiselt viimaste aastate majanduslangus," ütles Nahles.