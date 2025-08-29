X!

Saksamaal ületas töötute arv kolme miljoni inimese piiri

Välismaa
Saksamaal asuv Ruhri tööstuspiirkond
Saksamaal asuv Ruhri tööstuspiirkond Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Saksamaal ületas töötute arv kolme miljoni inimese piiri, mis on viimase kümne aasta suurim näitaja.

Saksamaa töötuse määr on kerkinud ja see seab valitsuse suurema surve alla. Kantsler Friedrich Merzi valitsus on juba lubanud suurendada investeeringuid majandusse

Augustis kasvas töötuse määr 0,1 protsendi võrra 6,4 protsendini. Augustis oli riigis 631 000 vaba töökohta, mida on 68 000 võrra vähem kui aasta tagasi. 

Saksamaa föderaalse tööhõiveameti juhataja Andrea Nahles ütles, et suvi oli tööturul rahulik aeg, kuna paljud firmad lükkavad uute töötajate värbamise edasi hooaja lõppu. Ta rõhutas, et kuigi tööturgu koormab endiselt nõrk majanduskasv, siis on näha ka varaseid märke olukorra stabiliseerumisest. 

Nahlese sõnul peaks septembris olukord leevenema, kuid hoiatas, et talvel võib töötute arv ületada taas kolme miljoni inimese piiri. 

"Tööturgu kujundab endiselt viimaste aastate majanduslangus," ütles Nahles. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:38

OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis jäi Läti vastu kaotusseisu Uuendatud

19:24

RALLIBLOGI | Kas Tänakul õnnestub õhtuste läbimistega kohta parandada? Uuendatud

19:10

VAATA OTSE | Premium liigas kohtuvad Tallinna Levadia ja Narva Trans Uuendatud

19:01

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

18:59

Saksamaal ületas töötute arv kolme miljoni inimese piiri

18:57

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:50

Pärnu ettevõtjad jäid suvega rahule

18:46

Pausideta sõjapidamine Gaza linnas ei võimalda jagada humanitaarabi

18:44

Elektrireservide suurele hankele laekus 13 pakkumust 677 megavatile Uuendatud

18:35

Päevakaja (29.08.2025 18:00:00)

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:36

Alijev kritiseeris enneolematult teravalt Venemaad

18:30

USA kiitis heaks 3350 raketi müügi Ukrainale Uuendatud

04:40

Automaksu kaotamise idee annab madalseisus automüügile uue hoobi

28.08

Frank Kutter OÜ lõpetab sigade Aafrika katku puhangu tõttu tegevuse

28.08

Ukrainas hukkus Eesti vabatahtlik sõdur

19:24

RALLIBLOGI | Kas Tänakul õnnestub õhtuste läbimistega kohta parandada? Uuendatud

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

28.08

Indrek Neivelt: numbrimaagia 800 miljoni euroga

09:15

Automüüja: eestlased ostavad üha odavamaid ja vanemaid autosid

19:38

OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis jäi Läti vastu kaotusseisu Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:38

OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis jäi Läti vastu kaotusseisu Uuendatud

19:24

RALLIBLOGI | Kas Tänakul õnnestub õhtuste läbimistega kohta parandada? Uuendatud

19:10

VAATA OTSE | Premium liigas kohtuvad Tallinna Levadia ja Narva Trans Uuendatud

19:01

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

loe: kultuur

18:25

Anna-Stina Treumundi looming jõuab Kumus ulatuslikule väljapanekule

15:36

Põhjala tehases toimub teist korda džässifestival Nanana

15:29

Animafilm "Yummy" teleesilinastub Arte kanalil

14:29

Uue muusika reede: Sabrina Carpenter, Meelik, Blood Orange, Kermo Murel

loe: eeter

15:23

Eesti esimesed digiraadio saatjad lähevad ametlikult eetrisse

13:36

ETV sügiskavas annavad tooni muusika ja kultuur

11:13

Aleksandra Murre: 17. sajandil kujutati iga lille tagamõttega

09:37

Viinalassid 14 aastat kestnud abielust: tülid tekivad ainult mõttetutest asjadest

Raadiouudised

15:50

Kallas: kehtima hakkab kohustuslik kesk- või kutseharidus

15:45

Pärnu turismihooajale jätsid jälje vihmased ilmad

15:20

Raadiouudised (29.08.2025 15:00:00)

12:40

Analüütikud: Armeenia-Aserbaidžaani ühisavaldus jättis mitmed asjad lahtiseks

12:30

Teise kvartali majanduskasv oli 0,9 protsenti

12:25

Laupäeval sajab kohati vihma

12:20

Raadiouudised (29.08.2025 12:00:00)

09:55

Rohelised seavad valimiste peateemadeks teenuste kättesaadavuse ja elukeskkonna

09:50

Euroopa Komisjon plaanib kaotada tollimaksud USA autodele ja tööstuskaubale

09:45

Tallinnas elab tänavail poolsada kodutut

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo