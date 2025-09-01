Eesti õige keskmine palk oli II kvartalis 2126 eurot, tõus 5,9 protsenti

Mediaanpalk oli teises kvartalis 1734 eurot. Brutopalga mediaan on näitaja, millest väiksemat ja suuremat palka teenib võrdselt sama palju töötajaid.

Teises kvartalis oli keskmine palk kõrgeim Tallinnas (2479 eurot) ja Harju (2365 eurot) ning Tartu (2175 eurot) maakonnas.

Palgad kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga enim Põlva (7,7 protsenti) ning Rapla maakonnas (seitse protsenti). Kõige väiksem palgakasv oli Ida-Viru maakonnas (3,8 protsenti), ütles statistikaameti analüütik Sigrid Saagpakk.

Mediaanpalk maakondade kaupa Autor/allikas: Statistikaamet

Kõrgeim keskmine palk oli selle aasta teises kvartalis info ja side (3704 eurot), finants- ja kindlustustegevuse (3389 eurot) ning elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusalal (3164 eurot). Madalaim keskmine palk oli majutuse ja toitlustuse tegevusalal (1328 eurot).

Suurim palgamuutus võrreldes 2024. aasta teise kvartaliga oli põllumajanduse tegevusalal (13 protsenti). Kõige väiksem keskmise brutopalga muutus võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga oli elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusalal (0,8 protsenti).

Aastane palgatõus omaniku liigiti oli riigi ettevõtetes, organisatsioonides ja asutustes 5,7, kohalike omavalitsuste üksustes 2,7, Eesti eraõiguslikes üksustes 5,4 ning välismaa eraõiguslikes üksustes 8,3 protsenti.

Palk tegevusalade kaupa Autor/allikas: Statistikaamet

Esmalt said avalikuks valed palgaandmed

Suur segadus palgaandmetega algas eelmise kolmapäeva hommikul, kui statistikaamet teatas, et teises kvartalis oli Eesti keskmine brutokuupalk 2284 eurot, mis on 13,8 protsenti kõrgem kui 2024. aastal samal ajal. Nii kiire kasv tuli paljudele üllatusena, sest veel esimeses kvartalis oli Eesti keskmine brutokuupalk 2011 eurot ja aastane kasv 6,1 protsenti.

Kolmapäeva õhtul kell 17.38 saatis statistikaamet pressiteate, milles peadirektor Urmet Lee tunnistas, et keskmise palga teise kvartali andmetes oli viga ja keskmise palga tõus on olnud väiksem kui esialgu hinnatud 13,8 protsenti. Parandatud andmed lubas ta avaldada reedel, 29. augustil.

Neljapäeva pärastlõunal teatas statistikaamet, et õigete andmete avaldamine lükkub uude nädalasse, kuna andmestikus esinenud vead on ulatuslikumad, kui esialgu tundus ja neid ei ole võimalik käsitsi parandada. Amet viitas, et vead olid tekkinud automatiseeritud andmetöötluses.