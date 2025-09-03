X!

Trump lubas USA väed Poolasse jätta

USA president Donald Trump ja Poola president Karol Nawrocki (vasakul).
USA president Donald Trump ja Poola president Karol Nawrocki (vasakul). Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS /Brian Snyder
USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et Ameerika Ühendriikide väed jäävad Poolasse ja ta on valmis neid küsimise korral sinna ka juurde saatma.

"Ma arvan küll. Kui Poola tahab, paigutame sinna veelgi rohkem sõdureid," ütles Valges Majas Poola presidendi Karol Nawrockiga kohtunud Trump ajakirjaniku küsimuse peale, kas USA sõdurid jäävad Poolasse.

Poolas paikneb praegu rotatsiooni korras umbes 10 000 USA sõdurit.

USA president lisas, et Ameerika Ühendriigid on Poolaga väga samameelsed.

Külaskäik Washingtoni on augustis ametisse astunud Poola konservatiivsete vaadetega presidendi esimene välisvisiit, ehkki ta kohtus Trumpiga ka oma valimiskampaania ajal.

USA vägede võimalik väljaviimine või vähendamine Euroopas on olnud korduv teema Trumpi presidendiaja algusest saadik.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

